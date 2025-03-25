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廁紙放置方法｜廁紙應向外拉或向內拉？　「廁紙之父」解開逾130年秘密【附減少廁紙用量秘技】

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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廁紙應向外拉或向內拉？「廁紙之父」解開逾130年秘密！

廁紙在生活中是不可或缺，但大家有否好奇屋企的廁紙卷是如何擺放？向外面拉還是朝向牆身拉？這個問題曾觸發不少家庭大戰。林盛斌（Bob）也在社交平台提出疑問，。其實卷裝廁紙面世逾百年，有外媒曾刊登一張有逾130年歷史的廁紙設計專利圖，相信是至今最權威的答案！

廁紙放置方法｜Bob曾發文請教廁紙放置問題

Bob曾在社交平台貼出兩張廁紙卷的相片，左邊是向內的牆身拉出，右邊則是向外面拉，他向網民請教哪一種廁紙卷的拉法才是正確。

我知呢個問題真係好無聊嘅，但係真心想知！請問聲，左定右先啱㗎呢？請認真回答，呢件事已經困擾咗我40年。

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帖文引來一眾藝人及網民議論紛紛，大部分人都認為向外面拉是正確，包括陳煒、陳敏之、林奕匡、周家蔚及Cookies「餅碎」區文詩（Angela）等，但視后胡定欣的留言獲最多人讚好︰「你就咁拎住卷廁紙用咪無困擾囉⋯⋯」

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廁紙放置方法｜網民：留意酒店廁紙摺角位

其他網民都認為這個問題值得探討，更曾是一個大學題目，很多網民認為廁紙卷向外面拉比較衛生，「因為如果近牆，好易碰到牆上面嘅細菌」、「特別而家天氣潮濕，痴住牆會成卷濕晒」、「留意吓入住酒店時都係右邊同左右摺角」。

廁紙放置方法｜逾百年廁紙設計專利圖出土

其實卷裝廁紙已面世逾百年，外媒《Huffington Post》曾刊登一張有逾130年歷史的廁紙設計專利圖，根據紐約商人威爾勒（Seth Wheeler）在1891年成功申請的一項專利，卷裝廁紙的取紙方向應該是往外，而不是朝向牆身的，而且還要拉到一段距離之後才撕下。

點解圖片即睇詳情：

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威爾勒是Albany Perforated包裝紙公司的總設計師，威爾勒在申請專利時指出，「這種打孔包裝紙揭開卷紙製造業的新一頁。」他又言，卷裝廁紙的設計經過不斷更新，令它變得更好用，可以減少浪費。

廁紙放置方法｜慳家媽媽教1個動作減少廁紙用量

雖然這個放置方法方便拉出廁紙，但就吸引家中的頑童瘋狂扯出廁紙玩耍，非常浪費。於是外國有媽媽想出一個簡單的動作，有效地減省廁紙用量。有關方法在網絡媽媽群瘋傳，發現原來有不少媽媽一直用此方法，大讚有效。

據英國《Metro》（都市報），該名媽媽在facebook群組「Mums Who Budget & Save」發帖教路，只要將廁紙裝上廁紙架前，先按扁壓一壓廁紙，令圓滾滾的廁紙呈現扁平的形狀，目的是令拉扯廁紙時，轉動的速度減慢及不順暢，變相不會輕易及順手拉扯出大量廁紙，只會取足夠的份量。

不過，此方法有限制，如果家中的廁紙架的中軸呈圓筒形，而非扁身或幼身條狀，裝上的廁紙筒芯就必須是圓形，按扁了就難以裝在架上，不能用此小技巧了！

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廁紙放置方法｜網民媽媽好評

許多網民媽媽大讚此技巧很實用，尤其家有年幼孩子，難以當刻教他要環保不做「大嘥鬼」，只能用小技巧控制孩子使用廁紙的份量。有媽媽表示一早使用這方法多年，家人真的會不自覺地使用過多廁紙，此方法能減少使用不必要的廁紙。

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