校園活動｜學界盛事數學思維大激鬥落幕 港澳過萬學生參賽創新高

▲ 來自順德聯誼總會李金小學的連信僖家長陪同參加比賽，分享兒子參賽原因及對來年看法

年度學界盛事「MathConceptition數學思維大激鬥2025」已於3月16日圓滿結束，為讓更多學生參與賽事，更首度移師毗鄰港珠澳大橋的亞洲國際博覽館舉行。據悉，今年參賽人數再度破萬，創歷年新高。

▲ 「數學思維大激鬥2025」於3月16日圓滿落幕

本屆賽事獲「粵港澳大灣區青年協會」支持，首設「大灣區個人賽獎項」，吸引大灣區學生參賽並創下佳績，主辦單位更計劃於2026年進一步擴展至大灣區學界，深化區域教育交流。去年廣受好評的環保教育攤位，今年聯同環保機構「碧瑤．愛回收」、「好自然環保有限公司」及「Pilot」全面升級，透過舊物回收互動遊戲，讓學生體會數理與環保的緊密連結。

▲ 來自九龍塘學校小學四年級的Elsie Yuen和她來自學之園幼稚園就讀高班的妹妹Ellie Yuen

本屆賽事吸引港澳兩地逾千間學校、1.1萬名學生參與個人賽，超過400間中小學組隊角逐校際賽。來自順德聯誼總會李金小學的連信僖家長分享：「孩子從小展現對數學的濃厚興趣，我們鼓勵他將數學思維融入生活，例如購物時計算折扣、規劃路線時理解空間關係，這些實踐讓他體會到數學是解決問題的重要工具。」

▲ 考生參與「碧瑤．愛回收」環保教育攤位

就讀九龍塘學校小學四年級的Elsie Yuen則表示已連續多年參賽，「今年首次在亞博較量，場館更大更靚，期待未來與大灣區同學切磋！」學之園幼稚園高班學生Ellie Yuen亦興奮表示：「第二年參賽，享受挑戰自我的過程，明年還要再來！」

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