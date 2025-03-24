AI問診｜27歲女暴瘦問ChatGPT被指患「血癌」　唔信邪再求醫驚揭「真」罹癌 

【血癌／AI問診／焦慮症／暴瘦】AI診症比醫生更準確？法國一名女子喪父後暴瘦且出現其他生理症狀，好奇一問ChatGPT竟被診斷患血癌。症狀日益嚴重，女子再求醫時，確診「血癌」。

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據《鏡報》報道，法國一名女子Marly Garnreiter在2024年1月不幸喪父，父親因為大腸癌病逝，享年58歲。當時她難以接受噩耗，出現焦慮症狀，如長期出現夜間盜汗、皮膚搔癢、體重下降等問題。

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AI問診｜向ChatGPT問診被指患血癌

上述症狀出現的初期，她曾到醫院驗血，當時報告顯示一切正常，故她一直以為身體不適只是悲傷過度導致。半年後，她感覺慢慢走出喪父的陰霾，卻發現症狀未有好轉，於是好奇向ChatGPT「問診」，結果被它診斷為「血癌」。

我問了ChatGPT，它說我得了血癌。我沒有理它。

AI問診｜症狀日益嚴重 求醫驚揭「真」罹癌

得悉結果後，她並沒有理會，認為真正的醫生診斷才是最準確。後來，當症狀越來越嚴重，開始出現胸痛、持續疲累，甚至持續暴瘦，她遂求醫再做檢查。這次全身檢查發現她左肺有一個腫瘤，經切片化驗後確診霍奇金淋巴瘤，即是血癌/淋巴癌。

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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