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肝病警號｜被稱為「沉默的器官」　醫揭4大肝臟過勞警號可演變成肝癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

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肝臟又被稱為「沉默的器官」，有醫生列出4大肝臟過勞的警號。

【肝功能/肝臟過勞/肝病/肝癌】肝臟沒有痛覺，因此又被稱為「沉默的器官」，有時即使出現問題亦不易察覺！有醫生就列出肝臟過勞4大跡象，提醒市民注意，否則毒素持續累積，或會提高患肝癌的風險。

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台灣聯新國際醫院副院長、急診科醫生賈蔚曾在節目《醫師好辣》中揭露肝臟過勞「4大異常訊號」。他表示，由於肝臟內部幾乎沒有神經，因此不會有痛覺，就算出現問題也令人難以察覺，故有「沉默器官」之稱。而肝臟一旦過勞，毒素累積，便會更容易引發肝癌等疾病風險。他提醒，若發現身體有以下4種跡象，就要多加留意。

肝病警號｜肝臟過勞4大異常訊號

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1. 粉刺增多

醫生提醒，「青春期後，身體卻突然冒大量粉刺，別以為是逆齡回春」。由於肝、腎臟作為人體兩大排毒代謝「工廠」，因此一旦有問題，將出現系統疾病，尤其會反映在皮膚表徵。這時若粉刺變多，證明了身上皮脂分泌異常，或是代謝出現問題。

2. 指甲斷裂、發白

肝病進入中後期時，指甲會變得非常白、容易乾澀斷裂，有縱紋甚至棕色裂紋。

3. 手掌片狀充血

肝功能異常時，會使末梢微血管擴張，令手掌整片充血泛紅；身上微血管擴張，甚至會出現如玻璃碎裂般的「蜘蛛痣」。

台灣家醫科醫生陳欣湄亦曾在節目分享個案，患者胸前長蜘蛛痣，用手指按壓時，周邊會像蜘蛛網般散開、退掉；放手後，患處又再充血。患者最後經檢查發現，肝臟有一顆約10cm的腫瘤，是癌症病變。因此，若出現黃疸、臉及胸前長出蜘蛛痣、皮疹不消退等症狀時，都要盡快求醫。

4. 傷口化膿難癒合

身上的傷口難以癒合甚至容易化膿，是典型的免疫力變差表現。

醫生最後强調，上述4種狀況都可能是肝臟過勞的訊號。若從未曾檢查過肝臟，又發現有以上症狀，就需警覺肝臟問題。

更多相關報道：肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】

肝病警號｜肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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肝病警號｜營養師推薦9大護肝食材

防患於未然，平日可以多吃些甚麼護肝？台灣營養師張宜臻曾在Facebook專頁「好食課」中發文分享9大護肝食材：

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