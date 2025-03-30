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親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 17 分鐘前

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星級化妝師King Yip為囡囡化的妝容非常貼合年紀，而且很可愛！

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

【星級化妝師/化妝/親子妝】現在的小朋友活動多多，而且有很多上台表演的機會，作為家長都想在這些特別場合為子女化一個靚妝示人，尤其是女兒。不過小朋友化妝最忌令她們看起來過於成熟，似小童扮大人，星級化妝師King Yip就帶同他的專屬小模特兒、5歲囡囡Althea親身示範親子妝容，教大家5個化妝技巧避免老氣，還有1秘密武器增加搶眼度！

星級化妝師King Yip。

King的太太Crystal模特兒出身，跟King在工作場合認識，由於Crystal五官標緻兼皮膚白滑，King對她一見鍾情，笑指太太是他的專屬模特兒。不過，隨住女兒Althea出生，King「變心」了，指Althea才是他最美的模特兒，而且兩父女經常拍住上拍攝化妝片，既溫馨又Sweet！

這天King與Althea齊齊為大家示範一個小朋友的日常妝容，年紀小小的Althea坐定定讓爸爸化靚妝，King認為小朋友化妝，最重要是精靈，不要顯成熟，並分享5大技巧。

Althea擔任小Model示範小朋友妝容。

女童妝容技巧｜1.淡掃蛾眉

King表示首先幫女兒畫眉毛，因為小朋友的眉毛很幼，有了眉毛後，輪廓會鮮明很多；他輕輕的用眉筆幫女兒眉毛補上空隙，並分享貼士：「不需要畫得明顯起角，讓她眉毛有顏色就可以。有時候表演的話，眼睛下面塗滿東西，但不搽眉毛的話，就會有點奇怪。」

畫的時候，King建議由眉尾開始先打橫掃過去，尾端的位置叫眉山位，畫到眉山的位置，然後慢慢向前掃，最「實淨」的顏色全部放在尾巴位置，因為這個位置相對較稀疏。

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小朋友化妝技巧｜2.塗粉紅調眼影

小朋友的眼影方面，要揀選比較粉紅調，即是一些比較粉嫩的顏色，因為會較為適合她們的青春年紀，如果太深色就會顯成熟。由於小朋友眼影範圍不大，所以用手或化妝掃塗上去都可以。King通常用手指輕輕沾上眼影，由小朋友的眼尾開始塗，他提醒大家不用塗得很高，因為小朋友眼眉之間的距離很窄。當塗完之後，小朋友眨眼時就能見到一閃一閃的，很耀目。

Althea遺傳爸爸基因，對化妝很有興趣。

小朋友化妝技巧｜3.眼尾位置「Z」形掃胭脂

至於胭脂，King會在眼尾位置「Z」形掃下去，過程中小朋友可以保持微笑呈現微笑線，而塗胭脂的另一個功用就是打底，方便之後可以在臉上貼上貼紙。

小朋友化妝技巧｜4.鼻頭掃少量胭脂

當為小朋友塗完胭脂後，手指或化妝掃會剩餘少許胭脂，King表示可以直接將它塗在鼻頭上，因為小朋友的鼻子帶點紅色，會增加可愛感覺。

小朋友化妝技巧｜5.用「點」的方式塗唇膏

Althea有自己的專用唇膏，因為很喜歡塗唇膏，King指出，想小朋友唇色看起來自然一點的話，可以用手指慢慢將唇膏「點」在嘴唇上，直接塗得話會過於實色，予人小朋友扮大人的感覺。

Althea代替媽媽，成為King Yip專屬模特兒。

小朋友化妝技巧｜1秘密武器增加搶眼度

如果小朋友要上台表演的話，King只需在日常妝容中加上一個秘密武器即可變成舞台妝，就是貼紙，King分享當中貼士：「通常貼面我會先找一個主體，意思即是大張一點的，先貼在我想要的位置，然後周圍就貼上小小的，按照這個邏輯貼的話，出來的效果就會美很多。」

他又認為過程中應讓小朋友選擇自己喜歡的貼紙：「有時候我們會讓她做多些決定，由她自己去選擇，選擇的時候都可以訓練選擇困難，因為不想每樣都幫你安排好，讓她自己多思考。」最後父女倆在有商有量的情況下完成了靚靚的女童妝，Althea滿意地大擺甫士拍照，非常可愛！

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