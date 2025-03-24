Cookies X 農夫︱網民翻出陸永15年前疑憑歌寄意　向Cookies其中一位成員表愛意

▲ 有網民指，陸永15年前疑憑歌寄意向Cookies成員Elaine表愛意。

【Cookies / 何綺玲 / 農夫 / 陸永 / 陳莉娜】早前鄧麗欣（Stephy）的紅館演唱會尾場，邀Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena），雖然傅穎（Thresea）及蒲茜兒（Serena）因事未能出席，但「九缺二」也已經足夠成熱話。

當中，不少網民也驚訝早已不是娛圈中人兼已為兩孩之母的何綺玲，仍然保養得非常好，開玩笑指她似食了防腐劑。

Cookies合體︱Elaine被讚零走樣如食防腐劑 何綺玲發文分享Cookies合體感受直言嬲？

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Cookies X 農夫︱憑歌寄意向Elaine表白

在2002年，當時何綺玲在17歲加入Cookies出道，因為細細粒十分可愛活潑獲不少宅男歡心。Cookies解散後，Elaine退出娛樂圈，只在2010年8月，與陳素瑩、馬思恆、區文詩合體辦過一次演唱會。在2014年3月於澳門舉行婚禮，夫婦現在有一子一女。

但因為近日Elaine人氣急升，令網民發現農夫成員陸永在15年前疑憑歌寄意唱出「最愛Elaine」似向何綺玲表白。

事因農夫在2010年推出專輯《O’FAMA》內，其中由陸永填詞的歌曲《O’FAMA》的rap部份寫道：「頒獎禮我哋好早就出現，之不過以前睇唔到我哋喺裏面，記得第一年坐喺cookies後面，我最愛嘅elaine唔知而家佢點，再過多一年個座位都無變，再過多幾年我地越坐越前，忽然坐到側田嘅側面……」

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Cookies X 農夫︱陸永娶靚老婆

不過，網民覺得陸永填詞可能只是為「順口」而已，未必真的是向Elaine表白示意。

其實陸永在2011年與陳莉娜（Reina）結婚，二人育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim）。Reina出名是美女人妻，不少人也羨慕陸永可以娶得靚老婆。陸永與Reina亦不時在社交平台分享家庭照，甚至夫婦合照放閃。

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