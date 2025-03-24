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女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批

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撰文： 文體藝online

發布時間： 38 分鐘前

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姜大衛仔仔姜卓文透露目標女神是李芷晴，Baby Face誓死追求梁敏巧遭狠批。

【梁敏巧/ 葉蒨文 / 李芷晴 / 關嘉敏 / 羅毓儀 / 女神 / 女神配對計劃】TVB即將開拍全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由林盛斌（Bob）擔任主持及孭起「金牌媒人」角色。

參與配對計劃的五大女神分別是「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）

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女神配對計劃｜直播公開面試參與者不乏筍盤

為了增加透明度，製作組3月22日中午直播其中一場公開面試，有17名參與者進行線下或視像面試，負責面試的「三姑六婆團」則有江美儀、麥玲玲、陳懿德及陸浩明（6號）。

繼早前公開的十優狀元、46吋巨胸「剝衫大隻仔」、及坐擁半億身家的成功人士，直播公開面試的參賽者同樣不乏筍盤。

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包括曾試過年薪高達300萬的「霸氣董事」張宇華、月薪超過十萬的「謙虛律師」劉啟進Matthew、有型自信的才華型「星二代」姜大衛（John哥）仔仔姜卓文細John、令美儀姐瘋狂派心畀Like的醫美集團太子爺陳衍丞Kenneth，以及來自烏茲別克的「自帶美顏」研究生榮嘉爾！

此外，亦不乏奇趣代表，包括曾高調追求梁敏巧失敗、並宣稱要再接再厲的Baby Face，及表演騎呢野男舞的「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason等。

女神配對計劃｜細John目標女神是李芷晴

「星二代」細John完全遺傳了John哥有型有款的優良基因，身高178cm的他，自稱是Broadcaster、廚師、Rapper、演員及Artiste，令麥玲玲忍不住感嘆「好優秀」！細John透露目標女神是李芷晴，並謂喜歡外向、有才華及聰明的女孩。

在「展示個人魅力」環節，細John演唱了自己創作的《Sign Out》，流利的英語說唱配以自信Chok甫，獲網民力推「筍盤一號」，就連德德聽畢都嚷著要加入「女神配對」系列，可惜遭即場無情拒絕：「你參加得咩？」

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女神配對計劃｜月薪逾10萬「謙虛律師」晒震波絕技  

同樣獲大批網民推舉為筍盤的，還有「謙虛律師」Matthew，除外型夠晒斯文，在整個面試過程中的對答亦相當有禮謙虛！其中一個實例，是6號問他自覺算不算中產時，Matthew謙虛指自己未到中產。

但當他應要求講出月薪有十多萬時，現場「三姑六婆團」不約而同驚嘆：「絕對算中產」，這點令大批網民對Matthew留下美好印象。更令人驚艷的是，外表斯文的Matthew私下不但是健身愛好者，還懂得震波，更即場除衫向一眾「三姑六婆團」施展震波絕技！

女神配對計劃｜愛追港姐醫美太子爺獲江美儀瘋狂派Like

醫美集團太子爺Kenneth，則是美儀姐最愛！Kenneth一出場即坦言兒時夢想是追求香港小姐冠軍，又承認自己喜歡有名氣的女孩子、愛向高難度挑戰，以及是一個沒有甚麼情趣的男友。

面對位高權重的醫美太子爺如此務實、坦率還帶點害羞，美儀姐讚嘆不已，大讚Kenneth好Cute：「我鍾意佢，好cute喎，呢啲正呀。」另一名筍盤，是來自烏茲別克、現時是研究生兼說唱創作歌手的榮嘉爾。榮嘉爾除了身高高達193cm，更是輪廓分明，皮膚白淨之餘還夠晒濃眉大眼，完美度令江美儀一度懷疑他開了「美顏」作視像面試。

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女神配對計劃｜奇趣代表各出奇謀搶焦

至於打著追求梁敏巧之名參加面試的Baby Face，面試期間繼續語出驚人，揚言自己「知名度」高了的他，透露希望將來賺更多錢拉近與Maggie水平，又大讚Maggie是「宇宙無敵級可愛靚女」。自稱現時任職KOL的Baby Face，透露現時月入約三萬港元，並自揭有女仔DM約他食飯：「因為我唔知佢係認真定講假，所以我冇認真去對待。」

問到若其他女神對他有意思時，他會如何自處，Baby Face自信表示：「我會測試吓梁敏巧會唔會呷醋先咯？！」，又謂不相信Maggie會對他不瞅不睬。對於Baby Face死心不息，美儀姐忍不住與麥玲玲唱雙簧謂：「你真係好得意，唔理人感受嘅！」

女神配對計劃｜爆肌男大跳野男舞嚇窒陳懿德　江美儀大聲喝停

此外，大跳野男舞展示魅力的健身教練爆肌男Jason，不但全程跳得論論盡盡，更與負責擔任模特兒的德德有太多親密身體接觸，令美儀姐忍不住大叫STOP：「夠喇，我識羅天宇架！」場面爆笑。

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