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啟德七欖｜閉幕禮主場館首打開天幕放煙花　南韓啦啦隊賽事期間打氣助陣

港聞

發布時間： 47 分鐘前

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七欖閉幕禮，主場館首次打開天幕放煙花。（旅發局圖片）

七欖將於本周五至日（28日至30日）舉行，開幕典禮將有激光投影表演，表演融合香港元素圖案，及呈現經典的賽事場景。至於閉幕禮，球場將打開天幕放煙火，四方看台上蓋將安裝28個發射點，發放25米高的十色煙火，並配合球場草坪上多支8米高的火焰巨柱助慶。

賽事期間，旅發局邀請南韓棒球隊啦啦隊「起亞虎啦啦隊」其中7員，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗和高嘉彬來港打氣助陣。七位啦啦隊明星將於賽事期間表演應援舞，在主場館及七欖球迷村進行快閃表演。

為方便旅客規劃出行，旅發局特別設立專頁，包括「啟德及周邊地圖指南」、交通攻略、周邊美食、購物及玩樂打卡熱點， 並於社交平台為參與七欖的球迷規劃玩樂指南，推出相關購物餐飲優惠。

針對澳洲及紐西蘭的欖球愛好者，旅發局透過社交媒體和在地旅行社推廣七欖套票，套票包含本港特色體驗，鼓勵旅客遊港消費。旅發局亦早在澳洲悉尼及英國倫敦主要地標和車站投放廣告，提升國際曝光。 旅發局亦邀請多位國際 KOL 來港體驗香港七欖魅力，運用其強大社交媒體影響力擴大宣傳，包括分別來自英國和澳洲的欖球名將Ryan Wilson和Matt Giteau，以及內地小紅書運動博主等。

主場館內南舞台表演陣容，包括英國著名電子舞曲先驅DJ Pete Tong、意大利唱作歌手GALA及屢英國搖滾樂隊 Kaiser Chiefs。而啟德體育園東面的多用途活動區域，賽事期間亦設香港七欖球迷村開放予持票球迷，設有直播比賽的大螢幕、餐飲攤位、酒吧、商店和兒童專區，並提供娛樂體驗及預先安排的球隊見面會。

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