精英運動｜桌球和網球來兩年保持A級項目　成年隊每月資助提升至1萬元

▲ 之前備受關注的桌球和網球未來兩年維持在A級項目。（資料圖片）

政府公布檢討精英訓練資助評核準則和資助機制，備受關注的桌球和網球未來兩年維持在A級項目。文化體育及旅遊局局長羅淑佩解釋，按各項運動需要和特性而彈性處理，因此調整制度。同時宣布運動員類別中的成年隊隊員，每月資助7,130元提升至1萬元，提升精英運動員支援，讓他們更投入訓練。

指桌球情況特殊 難達到原要求

當局今日公布，確認備受關注的桌球和網球項目，在未來兩年維持在A級精英體育項目。羅淑佩表示原本機制要求過往4屆和未來2屆，最少3次成為奧運或亞運項目，對桌球來說有困難，所以要修訂為1997年起最少3次為或即將成為奧運或亞運項目，讓桌球合格成為精英A級項目。

▲ 羅淑佩強調運動員不是「打工仔」，努力和汗水不能用金錢測量。（朱永倫攝）

至於網球，由於沒有世錦賽，比其他項目較少機會發表成績，因此加入世界賽事如四大滿貫、台維斯盃、金夫人盃等大賽，如果進入頭三名，就可以達標。她明言做法較為困難，但「提供彈性」並「成為運動員目標」而作出調整。

此外，政府在去年施政報告公布檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，當局今日開會後公布結果，檢視對運動員財政資助機制已完成。

成年隊運動員資助增至1萬元

所有精英運動員的直接資助從今年4月1日起上調8.3%，上次調整是2020年，其中「入門級」的成年隊每月資助7,130元提升至1萬元，4月1日生效，而殘疾運動員現時無成年隊安排，將會增設在內。她表示做法是提升精英運動員支援，讓他們更投入訓練，同時吸引投身做運動員。但她強調運動員不是「打工仔」，努力和汗水不能用金錢測量，坊間對於運動員「薪酬」的看法要修正，體院亦提供教練、醫療等多方面支援。

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