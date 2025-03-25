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無印良品新店｜MUJI新都城中心分店開幕推限定優惠　特設無印良品森林浴體驗

休閒消費

撰文： 游艾維

發布時間： 27 分鐘前

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MUJI無印良品位處新都城中心二期的新店早前開幕。

【無印良品/MUJI新店】無印良品位處新都城中心二期的新店於3月21日（五）正式開業！新店的推介商品包括全新精油香薰護理系列，以及春季限定——櫻花食品系列，將櫻花香與形態融入季節限定食品如千層蛋糕、糯米糍、貓舌餅及即沖櫻花牛奶等，口感細膩，讓大家感受春日氣息。

無印良品新都城中心新店除了提供服飾、食品、文具及生活用品外，更加入了近年受顧客們歡迎的「COFFEE STAND」及「給水站」。

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無印良品MUJI｜新都城中心分店開張

為傳遞可持續生活的理念，無印良品新都城中心新店亦設有「MUJI GREEN」及「MUJICYCLE」。「MUJI GREEN」的植物設計融入環境，各款花盆皆有不同形態，設計簡約兼容易打理，客人可輕鬆營造諧的綠色生活，在室內都可以時刻感受到大自然氣息。

「MUJI CYCLE」資源再生回收箱，客人只需將清潔乾淨的可循環再造物料帶到店舖，例如塑膠、鋁罐、紙張、衣物及玻璃，並將其放置於相對應的「MUJI CYCLE」資源再生回收箱即可。各種可循環再造物料，經過二次處理後將會再製成生活用品，為它們賦於新使命，減少浪費。

無印良品MUJI｜自然拓印體驗工作坊

每一種植物的外形、大小、紋理、花型及顏色都各有特色，於「無印良品自然拓印體驗工作坊」，參加者可利用各種植物，創作出專屬自己的無印良品手挽袋，是次活動亦非常鼓勵家長帶同小朋友參與，一起學習欣賞大自然植物的不同美態。

  • 日期：2025年3月29日及30日（六及日）
  • 地點：無印良品新都城中心
  • 工作坊內容：利用各種植物的外形、大小、紋理、花型及顏色，創作有個人特色圖案的無印良品手挽袋，一起 學習欣賞自然植物的美。
  • 對象：6至15歲小童（需一位成人陪同）及16歲以上人士
  • 參加方法：3月21日至3月30日於無印良品新都城中心消費淨值滿$300或以上，上載相關單據及到指定網址 填寫資料即可參加（個人$300/位，親子同行$400/組）
  • 活動時段：每日7節（早上11時至晚上7時15分），每節45分鐘 名額：每節 6位參加者

報名網址：報名表

*名額有限，先到先得，額滿即止。完成活動有機會獲得精美禮品一份

無印良品MUJI｜森林浴體驗

森林浴（shinrin-yoku）是日本名詞，意思是讓自己沐浴在森林氣氛之中。在導師的引領下，參加者可以接受大自然的邀請，放慢腳步、喚醒感官、用五感感受森林，在人與自然的連結中達致情緒紓緩的效果。是次「無印良品森林浴體驗」，大家將會踏足將軍澳區內著名的小夏威夷徑，一同感受林蔭、鳥聲、流水、微風，打開心扉，釋放壓力。

日期：2025年4月6日（日）
集合時間：下午1時45分，下午2時正出發
全程需時：約3小時，下午5時完成
地點：將軍澳小夏威夷徑

內容：森林浴是指以增進健康和快樂為目的的方式，體驗大自然的過程，讓自己沐浴在森林的氣氛之中。在導師引領下，你可以接受大自然邀請，放慢腳步、喚醒感官、用五感感受森林並加深與大自然的連結。

對象：18歲至55歲人士
參加方法：3月21日至4月3日於無印良品新都城中心消費淨值滿$200或以上，上載相關單據及到指定網址填寫資料即可參加
名額：20人
報名網站：報名表
*名額有限，先到先得，額滿即止。完成活動有機會獲得精美禮品一份

無印良品MUJI｜新都城中心開業限定優惠

於新店開業期間，店舖亦會推出限定優惠。由3月21至30日，精選商品將享限定折扣優惠；另外，3月21至27日亦設有開業換購禮遇。顧客凡於無印良品新都城中心消費淨值滿$300或以上，可獲贈無印良品新都城中心限定A4黃麻手挽袋一個。數量有限，送完即止。

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