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Coldplay香港｜羅淑佩：必須由Cityline解釋換票風波　密切注意換票安排

港聞

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英國樂隊Coldplay在啟德的演唱會發生「印錯票」事件，售票平台Cityline安排今日（24日）開始換票。Cityline由周五發出電郵至今，一直未正式公開交代事件，包括受影響人數、出錯之處、出錯原因和責任誰屬。文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應事件，表示具體出錯原因「必須由Cityline解釋」，並會密切注意換票做法。

換票事件發生後，不少內地觀眾湧到羅淑佩的個人小紅書「投訴」。羅淑佩表示，具體出錯原因「必須由Cityline解釋」，而政府知悉事件後，已要求Cityline補救換票安排，同時要向公眾交代並道歉。她指會密切注意換票做法，同時「有需要就會作出要求或引導」。本網已就事件再次向Cityline查詢。

Cityline上周五發電郵，表示「內部系統問題，門票上打印的訊息有誤」，通知部份門票持有人，需要在指定日期和時間內交回並取得新門票。之後因應內地觀眾投訴，新增深圳和廣州兩個換領點，並退回購票手續費。

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