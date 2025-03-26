立法會｜昨日溫提今公開警告　梁君彥：會議期間電子設備不靜音將視為「行為不檢」

▲ 梁君彥：會議期間電子設備不靜音將視為「行為不檢」。

【立法會 / 立法會主席 / 梁君彥 / 議員】立法會主席梁君彥今日在官員回應首個口頭質詢後，突指已發通告提醒議員，會議期間，電子設備要靜音，因上星期發生兩宗類似事件擾亂會議，他今日再公開提醒，若不靜音，將視「行為不檢」。

立法會｜梁君彥提醒議員勿收看與議程無關內容

消息指，立法會主席梁君彥向議員發出的內部通告，亦提醒議員，會議期間，不可使用電子設備收聽或收看與會議無關的內容。

▲ 梁君彥提醒議員開會時勿使用電子設備收看與議程無關內容。（資料圖片）

立法會議員表現 消息指官員有份做評價 可影響去留？

立法會｜指有議員不當使用電子設備 干擾發言議員

梁君彥在通告中指，留意到近日有議員在出席立法會會議時，不當使用電子設備及發聲裝置，以致對發言中的議員造成干擾。

他提醒議員，在進入會議廳前，必須關閉所有電子設備及發聲裝置的發聲功能，包括手提電話、平板電‍腦、筆記型電腦、智能手錶等，確保其不會發出任何聲響。

若是使用議員座位上的耳機收看會議網上廣播時，則要把音量調低，以免聲音從耳機外洩，影響其他議員。另外，會議期間，不可使用電子設備收聽或收看與會議議程無關的內容。

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