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飛機安全｜4月7日起不得在航班上使用外置充電器充電　不能放在行李架

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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4月7日起，俗稱「尿袋」的行動電池不能放在行李架上，而在飛機上亦不能用「尿袋」充電。（資料圖片）

民航處今（24日）公布，更新乘客攜帶鋰電池外置充電器（俗稱「尿袋」）上機規定。由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，同時亦不能為外置充電器充電，亦不得將外置充電器放置於行李架上。

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民航處表示，非常關注近期多宗懷疑與飛機乘客攜帶和使用鋰電池外置充電器有關的安全事故，上周五（21日）與本地航空公司的代表會面後於今日更新通告，以進一步提升航空安全。

上周四（20日）香港航空HX115由杭山蕭山機場返港的客機，途中有放置在行李架的外置充電器起火，乘客和空姐不停淋水滅火，航班要在福州長樂機場降落。

目前國泰等航空公司已規定，鋰電池不能寄艙，只能作為手提行李上機，亦應貼上膠帶或以原裝包裝或獨立膠袋盛載，以免碰撞引致短路，亦不建議在機上使用。

早前同樣發生電池起火的韓國，已規定行動電池不能放在行李架上，亦不能在飛機上使用，或為電池充電。

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