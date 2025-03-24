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三文四語｜慕光英文書院與兩韓國大學簽「校長推薦免試入學計劃」協議　可豁免入學筆試及DSE成績

港聞

發布時間： 45 分鐘前

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慕光英文書院與韓國兩間大學簽署「校長推薦免試入學計劃」協議。（慕光英文書院提供）

慕光英文書院今（24日）宣布，與韓國淑明女子大學及又松大學簽署「校長推薦免試入學計劃」協議 ，豁免學生的入學筆試及免除香港中學文憑試成績的升學機會，並提供獎學金資助，名額不限，即學生只需年滿18歲，並在韓國語能力考試（TOPIK）中分別取得三級及二級成績，便可獲保送前述大學。

觀塘區平民直資中學慕光英文書院去年起加開高中日語及韓語課程。慕光指，據校方與韓國淑明女子大學最新簽定的協議，韓國淑明女子大學僅要求慕光英文書院學生年齡達18歲，並在TOPIK考試中取得三級或以上成績，以及在校內韓語課程出席率達八成，便可獲豁免HKDSE或入學試，保送入讀韓國淑明女子大學。

至於又松大學的協議，則只需年齡達18歲、在TOPIK考試中取得二級成績，再加上校內成績和校長推薦，即可直接申請入讀又松大學，毋須考慮DSE成績。又松大學亦會為首次入讀的慕光學生提供獎學金，相等於減免入學第一期學費的30%，以減輕學生海外升學的經濟負擔。

慕光英文書院校長張永豐表示：「我們非常高興能與韓國淑明女子大學和韓國又松大學達成這項協議，這不僅為學生提供了新的學習機會，也進一步促進了我們與韓國高等教育機構的合作。」

張永豐續稱，非常高興先後與數間韓國頂尖大學建立免試升學協議，為學生提供更多元化的升學途徑和交流機會，讓學生透過積極學習第三種語言，進一步拓展升學選擇，開拓國際視野。

校方為助學生更快TOPIK二級或三級成績，計劃於今年8月帶領高中學生前往韓國慶熙國際教育學院，開展為期3星期的韓語進修課程，期望學生能在真實環境中提升語言能力，有望順利取得升學所需的成績。

另外，慕光亦宣布，近日已與日本上田安子服裝專門學校初步達成協議，只要慕光學生通過日本語能力測試N2級別後，將可免除應考入學筆試，只需通過面試獲取錄。在就業方面，上田安子的畢業生可直接獲得專業牌照，可回港或在日本及海外就業，校方期望讓他們未來為本港的服裝設計行業作出貢獻。

慕光英文書院另也與日本立命館宇治中學・高等學校簽署「姐妹學校協議」，將於明年7月為學生提供為期3星期的「暑期沉浸式日語課程」，學費全免，學生只需負擔機票及基本生活費用。學生將住在民宿家庭，以增加使用日語作為日常溝通語言的機會。

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