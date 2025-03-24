醫療儀器｜荃灣港安醫院檢查燈突然墜落　兩名醫護人員被擊中

衞生署今日（24日）表示，荃灣港安醫院通報一名醫生昨晚在急診服務的一間治療室為一名病人完成程序後，在旁協助的一名醫護人員嘗試將檢查燈調向，檢查燈突然墜落，擊中在場兩名醫護人員，兩人經檢查後沒有大礙，無需留院治療。事發時在治療室內的病人並沒有受傷。

署方表示，正調查墜落事件，衞生署已發出特別警示，通知各持份者如有使用同一型號（即Polaris® 50）的檢查燈，應盡快聯絡供應商跟進。衞生署已要求港安醫院提交調查報告。會仔細評估調查結果及醫院採取的措施，再作適當跟進，以保障病人安全和避免同類事件。



另一方面，衞生署已聯絡該器械的本地供應商，了解事件的詳情。初步資料顯示，有關的醫療器械屬醫療器械行政管理制度的第I級一般醫療器械。衞生署會通知持份者今次事件，包括醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，通知他們如有使用涉事器械，盡快聯絡本地供應商德爾格香港有限公司(Draeger Hong Kong Limited)跟進。

▲ 涉事檢查燈型號。(供應商網頁截圖)

衞生署亦會在醫療器械科網站，上載特別警示。衞生署今日亦已書面要求Draeger Hong Kong Limited主動通知受影響的客戶及作出跟進。衞生署會繼續密切和涉事醫院和供應商保持緊密聯繫及跟進，以保障病人安全。

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