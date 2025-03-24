  • 22°C
香港時間：2025324日 (一) 23:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成

港聞

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇透露，最快3年內申請升格成為私立大學。（資料圖片）

立法會正修訂《專上學院條例》，新例提出將資助院校的附屬自資部門須統一在條例下註冊。理大專業進修學院（PolyU SPEED）表示將配合新例註冊，院長陳繼宇透露，在條例生效後最快3年內申請升格成為私立大學。

陳繼宇指，校方將按新例要求註冊，被問及屆時會否從架構上脫離理大，他稱會視乎新例內容而定，並強調學院未來仍會是「理大100%擁有的院校，這個關係是分不開」，即使日後學術架構上脫離理大，仍有信心可吸引本地和外地優秀學生。

他亦透露學院最快3年內申請升格成為私立大學，稱學院現時已達到私立大學規格，無論學科數目、院校人數及研究表現上，均超過教育局要求。

按教育局的《成為私立大學的路線圖》，院校需要有超過3個範疇課程；學生人數要有1,500名全日制學生，亦要展示院校研究能力及獲取評審局院校評審資格。

陳繼宇表示，若升格申請獲批，學院需將現時約100個課程交由學術評審局審批，並提交至行政會議批准，有望在兩年後正式升格為私立大學。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

升格大學｜THEi首獲運動康樂學科範疇評審資格　料明年可升格大學及成為應科大
14:16 2025/02/12
升格大學｜THEi首獲運動康樂學科範疇評審資格　料明年可升格大學及成為應科大
升格大學｜東華學院盼明年初獲批升格大學　內地生急增5倍再促放寬限額
19:44 2025/02/17
升格大學｜東華學院盼明年初獲批升格大學　內地生急增5倍再促放寬限額
自資院校｜珠海學院盼年底申請升格大學　校方坦言本科收生不理想將集中收研究生
17:20 2025/02/21
自資院校｜珠海學院盼年底申請升格大學　校方坦言本科收生不理想將集中收研究生

你可能感興趣

升格大學｜THEi首獲運動康樂學科範疇評審資格　料明年可升格大學及成為應科大
14:16 2025/02/12
升格大學｜THEi首獲運動康樂學科範疇評審資格　料明年可升格大學及成為應科大
升格大學｜東華學院盼明年初獲批升格大學　內地生急增5倍再促放寬限額
19:44 2025/02/17
升格大學｜東華學院盼明年初獲批升格大學　內地生急增5倍再促放寬限額
自資院校｜珠海學院盼年底申請升格大學　校方坦言本科收生不理想將集中收研究生
17:20 2025/02/21
自資院校｜珠海學院盼年底申請升格大學　校方坦言本科收生不理想將集中收研究生
大學 行政會議 專上學院 立法會 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光