升格大學｜理大專業進修學院冀申請升格私立大學　陳繼宇：冀條例生效後3年完成

▲ 理大專業進修學院（PolyU SPEED）院長陳繼宇透露，最快3年內申請升格成為私立大學。（資料圖片）

立法會正修訂《專上學院條例》，新例提出將資助院校的附屬自資部門須統一在條例下註冊。理大專業進修學院（PolyU SPEED）表示將配合新例註冊，院長陳繼宇透露，在條例生效後最快3年內申請升格成為私立大學。

陳繼宇指，校方將按新例要求註冊，被問及屆時會否從架構上脫離理大，他稱會視乎新例內容而定，並強調學院未來仍會是「理大100%擁有的院校，這個關係是分不開」，即使日後學術架構上脫離理大，仍有信心可吸引本地和外地優秀學生。

他亦透露學院最快3年內申請升格成為私立大學，稱學院現時已達到私立大學規格，無論學科數目、院校人數及研究表現上，均超過教育局要求。

按教育局的《成為私立大學的路線圖》，院校需要有超過3個範疇課程；學生人數要有1,500名全日制學生，亦要展示院校研究能力及獲取評審局院校評審資格。

陳繼宇表示，若升格申請獲批，學院需將現時約100個課程交由學術評審局審批，並提交至行政會議批准，有望在兩年後正式升格為私立大學。

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