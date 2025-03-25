常識拆科｜人文科教科書部分緊跟新版課框教小一生「高唱國歌」　校長：教師可用自己教法

▲ 最新出爐的小學人文科課本，兩間出版社均指學生應「高唱國歌」，跟隨最新的課程框架字眼。（馮漢柱攝）

前年視學報告曾指有師生唱國歌不夠大聲，最新出爐的小學人文科課本，兩間出版社均指學生應「高唱國歌」，跟隨最新的課程框架字眼。惟課框定稿原有字眼為「認真唱國歌」，其中一間出版社仍沿用。

小學人文科和科學科將在9月新學年於小一和小四起推行，逐步取代常識科。人文科課程目標之一，是要培養學生對國家的身份認同，以及國家安全意識。本報取得3間出版社的小一和小四人文科經送審教科書，發現教育出版社，以及由教育圖書與聯合培進合作出版的小一課本，均列明學生在升國旗儀式上應「高唱國歌」，與小學人文科最新課框字眼相同。

人文科框架定稿曾修改 教育局：優化用語屬恆常工作

教圖課本指，可讓學生討論升國旗儀式的禮儀，亦可與音樂科協教，帶領學生高唱國歌，又指出升國旗和唱國歌時「我們一定要肅立、注視國旗並高唱國歌」；教育出版社課本則要求學生試選升旗禮的正確行為和態度。

不過，本報發現人文科課框字眼曾修改，去年3月發布的定稿提到字眼原為「認真唱國歌」。教育局回覆查詢時稱，現正撰寫《小學人文科課程指引》，優化定稿個別字詞或用語，是恆常專業工作。餘下現代教育研究社的小一課本，正是跟隨原有字眼，指參加升旗禮須遵守的禮儀包括「認真地唱國歌」。

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▲ 現代小四「國家安全教育工作紙」的「發展與保育」課題，指填海造地涉及「生態安全」問題。（馮漢柱攝）

有教科書稱填海涉生態安全問題

此外，三書均有援引污損侮辱國旗案例；教圖教師用書特別在「趣味延伸資料」提供《國旗及國徽條例》及《區旗及區徽條例》內容。現代小四「國家安全教育工作紙」的「發展與保育」課題，指填海造地涉及「生態安全」問題，但香港山多平地少，填海後「有足夠土地資源作長遠的規劃與發展，才能保障資源安全。」教圖小四課本關於個人健康章節，則提到大規模傳染病嚴重威脅國家生物安全，又稱國家在新冠疫情採取有效措施避免疫情傳播。

斥學生唱國歌細聲的視學報告於前年年底發布，翌年6月教育局局長蔡若蓮曾稱冀學生唱國歌如「唱K」般大聲。小學校長、課程發展議會小學人文科課程專責委員會主席蔡世鴻指，課框定稿公布後再修訂的情況時有發生，今次修改事前「無收order」，而是為「統一字眼」。

他解釋，「高唱」及「認真唱」兩種說法也有出現，「認真係必須；何謂認真？就係『高唱』。」他又說，無論是哪個字眼，教師也可有自己的教法，「教係咁教，但難要求學生一定要唱，特別是高年級。」

▲ 蔡世鴻（右）認為，「認真唱國歌」等同「高唱國歌」。（資料圖片）

蔡亦說，新科課時減少但新書仍像常識課本般出現「字海」，各書涉國安內容不夠生動，部分例子更未能準確配合，盼能獲提供有趣教學活動建議。

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