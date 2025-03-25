常識拆科｜人文科課本教小四生分辨報道「事實與意見」　分析報道揭發社會問題後改善否

▲ 有人文科教科書請學生收集「揭發社會問題」的傳媒報道，並分析有關問題在報道後有否得到解決，認識傳媒功能。（馮漢柱攝）

近年教育局力推資訊素養教育，小學人文科教科書亦有涵蓋。有教科書請學生收集「揭發社會問題」的傳媒報道，並分析有關問題在報道後有否得到解決，認識傳媒功能。另有課本指，向政府表達意見時要客觀和理性。

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3間出版社的小四教科書均有向學生介紹，遇上可疑信息時，應主動查核其他資訊以進行核實（fact check）。其中教育出版社更在「認清傳媒」章節中，除了介紹傳媒報道新聞、提供娛樂、監察政府等，亦請學生閱讀一則揭發社會問題的報道，並分析有關問題經報道後能否得到解決。該書又請學生閱讀3篇報章報道的選段，分析報道內容屬「事實」和「意見」的部分。

教育出版社的課本亦提到，市民能透過資訊科技向政府和公眾表達個人意見，但過程要有禮、守法，「為自己的言論負責」。現代小四的教科書則指，使用網絡時除了要保障個人私隱，亦要保護國家重要信息和資訊數據，維護國家安全。該書又指，可以透過社交網絡、政府網站等，向公眾和政府表達自己意見，「態度要客觀和理性」。

課程發展議會小學人文科課程專責委員會主席蔡世鴻指，人文科鼓勵學生接觸社會，若能多辦有趣教學活動，例如比拼新聞剪報的做法「好玩」。對於部分學校訂閱的個別報章不時被官員批評，會否影響到學校鼓勵學生接觸時事，蔡認為教師仍有空間選擇報紙供學生閱讀及討論，強調最重要是「教學生全面去睇報道」，亦要教Factcheck及多角度思考。

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