鍾景輝近況︱King Sir患腸癌淡出幕前罕現身　戲劇大師慧眼發掘周潤發

▲ 患癌淡出幕前的鍾景輝罕有現身。

【戲劇大師 / 鍾景輝 / King Sir】聲名遠揚的戲劇大師鍾景輝（King Sir）德高望重，曾任香港演藝學院院長，更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發周潤發原先不被取錄入藝訓班，只有King Sir讓發哥入學，獨具慧眼，可說是周潤發的伯樂。

可是在2016年，King Sir不幸患上大腸癌，雖然抗癌成功，但拍畢《牛下女高音》後淡出幕前專心休養。日前，不少演藝界好友上載為鍾景輝生日的照片，讓一眾影迷可以知道這位戲劇大師的近況。

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鍾景輝近況︱好友紛紛探望King Sir

前港台DJ夏妙然前日在YouTube頻道分享探望鍾景輝慶祝88歲生日的短片，所在地點疑在護老院院舍，夏妙然將鍾景輝的樣貌用emoji遮樣，不過聽到大家為自己唱生日歌，鍾景輝發出招牌笑聲說：「多謝！」

之後，夏妙然再在社交平台分享照片寫道：「生日快樂，King Sir！今天是King Sir的88歲生日，衷心祝願他福如東海，壽比南山，身體健康，快樂常在！前幾天，我再次去拜訪King Sir，這次是和倪秉郎 一起前往的。阿郎哥曾在2018年與King Sir在理大《承受清風》演讀劇場中合作，重逢時，King Sir讚美他說：『你那時候表現得很好！』當我問他生日是幾號，他毫不遲疑地回答：『3月23』！那天我們一起慶祝，儘管相處的時間不長，但這段珍貴的時光讓我難以忘懷。」

此外，原來她之前與香港著名探險家李樂詩齊探King Sir，續稱：「早些時候，我同李樂詩博士一同探望King Sir，博士還教他進行了一些手部運動。這次我也幫他做了一些練習，並進行了按摩。只要他健康安好，我就感到無比快樂。希望大家也能保持健康，我已經把你們的祝福轉告給他。之前見面是在2019年11月27日，整整過了四年零一百天。在這段時間裡，我一直聯繫著他，終於再次見到他時，看到他一切安好，真的讓我非常欣慰。在這裡，送上我最誠摯的祝福，祝King sir 生日快樂，身體健康，快樂常在！」

另外，前藝人余俊峰也在個人IG貼上載與鍾景輝遊西貢的相片，相中所見，鍾景輝坐在輪椅出入，身形較以前瘦削，但看來精神不錯。

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鍾景輝近況︱提議開辦TVB藝訓班

鍾景輝一家為泰國華僑，原籍廣東台山，其後一家人由上海回流香港，他出身小康之家，爸爸當會計師。就讀香港培正中學的他，於中二時開始踏上舞台，參演學校的話劇，自此便愛上戲劇。

不要看King Sir外表斯文非常，中學時期卻是運動健將，讀中六時曾為當年校際陸運會全場總冠軍，在田徑場上的King Sir可謂英姿颯颯。

因為醉心話劇，King Sir在1958年赴美國修讀戲劇，於美國耶魯大學修畢戲劇學院藝術碩士課程後回港，曾於浸會大學任教。

在1962年，無線邀King Sir加盟，更短時間由高級編導升做節目部經理，而藝員訓練班就是當年由他提議開辦，結果為香港影視界培養出大批人才。

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鍾景輝近況︱任《尋找他鄉的故事》旁白成經典

在1984年，演藝學院成立，King Sir受聘擔任香港演藝學院戲劇學院的創院院長，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是他主理下的香港演藝學院時期的學生。

2001年退任演藝的院長後，他回TVB拍劇參演《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋满座》、《律政强人》等，拍畢《牛下女高音》後息影。另外，King Sir為亞視節目《尋找他鄉的故事》任旁白更成經典。

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