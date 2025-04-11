英年早逝｜2000年0時0分出生  「千禧BB」猝逝年僅25歲死因鑑定曝光

【猝死／千禧寶寶／世紀嬰兒／千千】山西長治25歲女子解岳千（暱稱千千），近日因「心源性猝逝」。她因在2000年1月1日0時0分出生，被譽為「世紀嬰兒」，出生時更登上內地各大報章頭條，未料25年後生命戛然而止，消息登上微博熱搜，不少網友都深感惋惜，惟近日其母再度發文，稱愛女離世屬「嚴重醫療事故」，目前事件有待審理，令事件再次引發關注。

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綜合內媒及《封面新聞》報道，千千出生於千禧年倒數計時中，母親為教師，原預產期為1999年12月31日，卻在跨年倒數最後1分鐘誕生，成為象徵新時代的「世紀嬰兒」，她的誕生當時更曾登上報紙報道。千千17歲考入天津音樂學院鋼琴系，畢業後從事音樂演出工作，擅長繪畫、作曲並考取潛水證，生前於天津購置房產，最大心願是「走遍世界，讓世間充滿愛與和平」。

英年早逝｜高燒硬撐5天後返鄉 途中病情惡化

據家屬與《津雲新聞》披露，千千在天津從事音樂工作，3月3日出現發燒、腹痛症狀，強撐數日未及時就醫僅自行服藥，於8日坐巴士回長治；8日晚，家人將她送往當地醫院診治；9日清晨她突然昏迷，當晚宣布不幸過世。

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她的家屬接受媒體訪問時透露指，3月8日頂著近39度高燒，從天津搭乘8小時長途巴士返回長治，途中僅飲用一瓶水。當晚就醫未查出嚴重病因，未料9日凌晨突陷昏迷，搶救無效離世。表哥孫先生表示：「她為帶寵物貓返鄉選擇乘大巴，可能加劇病情。」

千千母親當時發文悼念：「她伴隨新世紀歡呼聲降生，如今在關愛祈願中歸去，這是人間給千禧寶貝的禮遇。」其兄長亦嘆指，妹妹臨終前一個月頻繁聯繫親友，返鄉前曾說「病癒後要多陪家人、看世界」，嘆道：「她終於渡完人間劫難，在光芒中解脫。」

英年早逝｜母親再揭新內情：嚴重醫療事故

隨著訃聞一出，不少網民都深感惋惜，惟近日千千母親於相關討論區中再透露內情，指女兒的死亡與嚴重醫療事故相關，目前仍有待審理，強調：「期待相關部門和院方能還患者和家屬一個公道。」再次引發網民關注。

得悉千千死訊後，不少網友都悼念感慨：「25歲為何心因性猝死？」、「發燒硬撐恐致心肌炎」、「多才美麗的女孩，下一世平安」。

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同場加映｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉早前在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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資料來源：封面新聞、津雲新聞

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