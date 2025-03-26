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DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝

升學教育

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 李蘊 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 名校專區 會員有獎

超研教育數學課程總監HY Lau分享三大DSE數學科備考策略，並提醒考生不要因一題不懂而打亂自己的節奏，更不要讓負面情緒影響剩下的時間。

【DSE2025/DSE數學科】DSE數學科考試對很多學生，不單是一場數學能力的比拼，更加是心理素質與策略的考驗。距離考試尚有十餘日，希望幫助每一位考生以正向的心態迎接挑戰，無論你目標高或低，記住尚餘日子每一分努力都會有回報。

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DSE2025數學科｜試前心態：切忌盲目操卷

在過去的教學經歷中，不少學生會因為在備考時苦無方法，而盲目地尋找坊間模擬試卷來練習。但這種做法在剩餘寶貴嘅溫習期不僅浪費時間，更加對自信心造成負面影響。

坊間試卷的難度有時會過高或過淺，甚至偏離DSE的出題方向。沒必要在此時此刻增加挫敗感，懷疑自己的實力，在餘下的日子，需要更有效的備考策略：

  • 1. 重溫過去做錯的題目
  • 2. 利用近十年的 DSE Past Paper
  • 3. 以質取勝，而非量取勝

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DSE2025數學科｜考場心態：以節奏為主，別因一時失誤影響全局

考場上，每位考生都有自己的目標，但無論你的目標是什麼，都要謹記：即使是5**的考生也不可能做到全對！因此，不要因為某一條題目不懂而打亂自己的節奏，更不要讓負面情緒影響剩下的時間。

  • 1. 放下糾結的題目，專注後續
  • 2. 試多個方向解題
  • 3. 保持冷靜，專注發揮

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DSE2025數學科｜備戰的關鍵：每一分努力都值得尊重

在努力備考的過程中，難免會遇到挫折。但請記住，每一道錯題、每一個挑戰，都是你成長與進步的契機。

恐懼並不可怕，關鍵是如何應對：你的目標不是完美，而是做到最好。錯題是學習的機會，而不是失敗的標誌。DSE數學公開試，不僅僅是一場考試，更是一場成長的旅程，而DSE這場旅程已經跑到大直路，無論你的目標是什麼，只要你全力以赴，必定能看到在進步的自己。

數學科的公開試，不僅考驗學生的解題能力，更考驗對細節的處理與臨場表現。（香港經濟日報資料圖片）

更多DSE最後備戰資訊：

DSE2025｜DSE筆試4月開考7大試前準備　做錯1事可被取消全部考試成績

DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略

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撰文 : HY Lau 超研教育數學課程總監

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