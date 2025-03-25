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移民熱話｜移加港男回港得知友人升職　羨慕人生規劃清楚突感迷茫：我應該點？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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移加港男回港得知友人升職，羨慕人生規劃清楚突感迷茫：我應該點？

【移民 / 加拿大 / 職業規劃 / 人生規劃】移民他邦未必人人如意，個人的人生規劃要儘早規劃清晰，以免突感迷茫無措。

近日，有移民加拿大2年的港男在連登討論區發帖，指在加拿大的生活還算不錯，但日前回港與友人相見交談，發現他們對於自己的事業和人生規劃清晰，反觀自己卻對前路迷茫，遂發帖詢問網民意見。

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移民熱話｜羨慕友人職業規劃清晰

樓主以「已移民，返完香港有感」為題發帖，指自己已移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居，在移居前，曾在香港工作過2年；到加拿大後亦從事本行，自認為生活品質不錯，還結識到了新的遊玩同伴。

移民加拿大港男與香港友人交談後，發現友人的職業規劃清晰，自己則不然，頓時感到迷茫。（《堅離地愛堅離地》劇照）

然而，樓主上月回港與好友相聚，聊起香港與加拿大的文化和生活差異，他發現朋友在工作、升職、考牌方面「個個都好有目標」，認為他們「對自己人生條路好清楚」，反觀自己卻並非如此。

移民熱話｜相比之下港男頓感前路迷茫

樓主認為他如果留在香港，自己的職業規劃亦會如友人一般清晰；他表示，「覺得自己好似咩都冇，短期目標係等PR」，惟長遠目標，似乎不知道應該如何在事業上有所提升，遂感到迷茫。

樓主直言如果再過幾年仍摸不清前路，「會唔會索性放棄返香港算！」並向網民徵求意見：「有冇大神可以集思廣益，我應該點？」。

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移民熱話｜網民集思廣益分享意見

不少網民了解此事後，紛紛提出自己的意見，「你本身無大志，無planning，留香港都一樣，我由香港去英國都係一樣，又係考牌、升職、學嘢」、「睇你價值觀點，如果你冇咁睇重物質、工作，而家喺加拿大你已經好過好多人」、「PR完返香港搵目標囉」、「其實就算最終選擇返香港，都唔代表呢段加拿大生活係白費；喺加拿大生活呢段時間，你睇到、學到嘅嘢，同埋鍛煉到嘅獨立能力，可能喺香港未必會有機會經歷到；呢啲經驗對你嚟講，無論將來留低定係返去，都係一種無形嘅資本」。

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