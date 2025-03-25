外置充電器｜下月起禁機上用鋰電池外置充電器　CHARGESPOT：可考慮於目的地租借

民航處昨晚（24日）宣布，更新對本地航空公司就航班乘客攜帶及使用外置充電器（又稱「充電寶」、「尿袋」）的要求及規管，以進一步提升航空安全。

飛機安全｜4月7日起不得在航班上使用外置充電器充電 不能放在行李架

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民航處指出，根據最新要求，本地航空公司除須符合國際民用航空組織就飛機乘客攜帶上機物品的相關規定外，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和/或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。

提供跨境借還服務的香港共享充電器品CHARGESPOT今（25日）就事件作出回應，並指出對近日由外置充電器引起的事故表示關注。希望提醒消費者謹慎選用符合國際安全標準、具備清晰標示的產品，避免使用來歷不明或質素欠佳的充電器。

在最新規定下，消費者可考慮使用提供跨境租借服務的外置充電器，或於目的地租借使用，減少攜帶充電器的不便，同時避免因新規定而受到影響。

CHARGESPOT強調，一直將用戶安全放在首位，電池具備歐盟安全認證（CE 認證），外殼以 V0 最高級別防火物料製成，並委託第三方機構，每三個月就市面上流通的電池作抽樣檢查，確保充電器的質素和用戶安全，同時為用戶出行提供安心及便利。

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