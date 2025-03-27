DSE2025｜數學科卷一與卷二搶分攻略　必讀名師攞分建議+失分陷阱

▲ 超研教育數學課程總監HY Lau分析數學科卷一與卷二的搶分重點，並指出失分陷阱！

【DSE2025數學科最後備戰】數學科的公開試，不僅考驗學生的解題能力，更考驗對細節的處理與臨場表現。很多時候，考生因為忽略細節、步驟不完整或時間分配不當而失分跌Grade。開考前針對卷一與卷二，分享一些實用的攞分建議及失分陷阱。

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▲ 數學科的公開試，不僅考驗學生的解題能力，更考驗對細節的處理與臨場表現。(資料圖片)

DSE2025數學科｜卷一（Paper 1）：步驟清晰 邏輯完整

細節往往成為攞分的關鍵，尤其是在Section A，因為題目步驟相對較短，Marker更容易看出你嘅錯漏。但如何在Section A中穩攞分數？

1. 過程要完整，避免 Marker 看漏

2. 圖像題目需展示條件

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DSE2025數學科｜Section B：搶分重點 細節定成敗

Section B的題目難度較高，但這部分往往是考生分Grade的重點。

1. 按照 Marker 的要求作答

2. 步驟流暢比答案更重要

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DSE2025數學科｜卷二（Paper 2）：時間管理與答題技巧

卷二是多項選擇題（MC），時間非常緊迫，考生需要在1小時15分鐘內完成45題，而以下方法有助考生提高準確率。

1. 先易後難，充分利用時間

2. 運用排除法提高正確率

3. 檢查時專注於易錯題

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DSE2025數學科｜細節與策略是攞分關鍵

DSE 數學考試，不僅考驗學生數學能力，臨場應變能力與細節處理能力亦缺一不可。在考場上，避免因細節失分，穩定表現，往往是5**的關心。備考過程中，請多花時間練習細節與策略，在考場上發揮最佳的自己。

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