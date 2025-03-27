  • 25°C
香港時間：2025327日 (四) 10:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE2025｜數學科卷一與卷二搶分攻略　必讀名師攞分建議+失分陷阱

升學教育

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

超研教育數學課程總監HY Lau分析數學科卷一與卷二的搶分重點，並指出失分陷阱！

【DSE2025數學科最後備戰】數學科的公開試，不僅考驗學生的解題能力，更考驗對細節的處理與臨場表現。很多時候，考生因為忽略細節、步驟不完整或時間分配不當而失分跌Grade。開考前針對卷一與卷二，分享一些實用的攞分建議及失分陷阱。

最新影片推介

童學園
校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風　新校長期望跟學生打成一片

數學科的公開試，不僅考驗學生的解題能力，更考驗對細節的處理與臨場表現。(資料圖片)

DSE2025數學科｜卷一（Paper 1）：步驟清晰 邏輯完整

細節往往成為攞分的關鍵，尤其是在Section A，因為題目步驟相對較短，Marker更容易看出你嘅錯漏。但如何在Section A中穩攞分數？

  • 1. 過程要完整，避免 Marker 看漏
  • 2. 圖像題目需展示條件

點擊圖片即睇詳情：

點擊圖片放大

DSE2025數學科｜Section B：搶分重點 細節定成敗

Section B的題目難度較高，但這部分往往是考生分Grade的重點

  • 1. 按照 Marker 的要求作答
  • 2. 步驟流暢比答案更重要

點擊圖片即睇詳情：

點擊圖片放大

DSE2025數學科｜卷二（Paper 2）：時間管理與答題技巧

卷二是多項選擇題（MC），時間非常緊迫，考生需要在1小時15分鐘內完成45題，而以下方法有助考生提高準確率。

  • 1. 先易後難，充分利用時間
  • 2. 運用排除法提高正確率
  • 3. 檢查時專注於易錯題

點擊圖片即睇詳情：

點擊圖片放大
+3
+2

DSE2025數學科｜細節與策略是攞分關鍵

DSE 數學考試，不僅考驗學生數學能力，臨場應變能力與細節處理能力亦缺一不可。在考場上，避免因細節失分，穩定表現，往往是5**的關心。備考過程中，請多花時間練習細節與策略，在考場上發揮最佳的自己。

更多DSE搶分攻略：

DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝

DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略

DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文

DSE2025︱DSE英文寫作穩奪Level 3攻略　名師分享1招助理清思路5個實用寫作技巧

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : HY Lau 超研教育數學課程總監

相關文章

DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝
13:34 2025/03/26
DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝
DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略
15:45 2025/03/10
DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略
DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文
17:32 2025/03/03
DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文
DSE2025︱DSE英文寫作穩奪Level 3攻略　名師分享1招助理清思路5個實用寫作技巧
18:21 2025/03/03
DSE2025︱DSE英文寫作穩奪Level 3攻略　名師分享1招助理清思路5個實用寫作技巧
DSE2025｜英文寫作「說明文」易掌握最常出現　港大補習老師預測五大熱門題目
17:00 2025/03/13
DSE2025｜英文寫作「說明文」易掌握最常出現　港大補習老師預測五大熱門題目
DSE2025｜DSE筆試4月開考7大試前準備　做錯1事可被取消全部考試成績
17:48 2025/03/11
DSE2025｜DSE筆試4月開考7大試前準備　做錯1事可被取消全部考試成績

你可能感興趣

DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝
13:34 2025/03/26
DSE2025｜數學科溫習攻略忌盲目操卷　名師3大備考策略：以質取勝
DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略
15:45 2025/03/10
DSE2025｜數學尖子分析數學卷一及二的得分技巧　附4大常見考題的解題策略
DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文
17:32 2025/03/03
DSE2025︱DSE中文作文5**雞精班　「三階聯想法」昇華作文
DSE 中小學教育 中學 數學科

最高瀏覽

半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面