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大S子女來港｜汪小菲攜妻兒夜遊廟街夜繽紛　小玥兒牽弟弟背影神似大S

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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汪小菲攜妻兒夜遊廟街夜繽紛，小玥兒牽弟弟背影神似大S。

【大S去世/徐熙媛/汪小菲/馬筱梅/小玥兒】近日汪小菲攜妻子馬筱梅及兒女小玥兒、箖箖現身香港廟街夜市，被網民偶遇並拍照分享至社交平台，更指一家四口場面溫馨，姊弟倆亦長大了！不少網友感慨，快將11歲的小玥兒綁馬尾神複製媽媽氣質︰「猶如大S再現」。

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大S子女來港｜汪小菲全家夜遊廟街

有網民在小紅書發文表示，日前在香港廟街偶遇汪小菲一家四口夜遊。除了汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）外，同行的還有兩名保母及司機，一行人浩浩蕩蕩在廟街掃街邊檔美食，場面溫馨熱鬧。

目擊網民描述，汪小菲與馬筱梅對一對子女照顧無微不至。夫妻倆不僅帶著孩子品嚐地道小吃，更不時停下腳步陪孩子玩，小玥兒和弟弟箖箖看起來相當開心，與父及繼母互動親密。

不少網民看後紛紛留言：「汪小菲真的把兩個孩子照顧得很好」、「看到孩子們開心的樣子，大S在天之靈應該能安心了」、「雖然團隊陣容龐大，但能感受到他們對孩子的用心」。更有網民特別稱讚馬筱梅作為繼母的表現，認為她對待孩子視如己出。

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大S子女來港｜繼母貼心照顧 

馬筱梅全程照料兩個孩子，不僅牽著小玥兒過馬路。買完魚蛋後，她第一時間遞給小玥兒，並蹲下為箖箖抹嘴角醬汁，展現溫柔繼母形象。汪小菲則在牛雜檔前選食物，讓孩子們在一旁等待，夫妻分工明確，彷彿默契十足。  

大S子女來港｜網友熱議：是真實生活還是行銷手法？  

近年來，汪小菲一家四口經常被網民偶遇，不論是台北、香港還是其他城市，相關照片總會在小紅書等平台迅速流傳。部分網友認為他們在打溫情牌，背後可能是行銷手法，藉此提升汪小菲旗下品牌「麻六記」的曝光度；但也有粉絲反駁，認為這只是普通家庭日常，無需過度解讀。  

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大S子女來港｜小玥兒背影神似大S  姊弟互動溫馨  

照片可見小玥兒身穿白色T恤搭配黑色闊褲，扎著低馬尾，樸素卻難掩清秀氣質。網友紛紛表示她的背影和側臉「像極了媽媽大S」，更有人聯想到大S早年主演的偶像劇《戰神》中的造型，感嘆「時間過得真快，女兒都這麼大了」。  

弟弟箖箖則顯得活潑調皮，不時甩手玩耍，而小玥兒展現姊姊風範，主動幫弟弟調整書包肩帶，兩人還一起翻看繪本，姊弟互動超有愛。  

大S子女來港｜大S離世後 子女撫養惹爭議

自大S離世後，小玥兒和箖箖的撫養權依法歸汪小菲所有，他們的生活狀況一直備受關注。此次一家四口同遊廟街，兩姊弟看似適應，讓不少網友欣慰表示：「希望兩個孩子健康成長，大S在天之靈也能安心。」  

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