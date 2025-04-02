食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增

【咖啡／飲食習慣／塑膠微粒／糖尿病／癌症】不少人早上習慣買咖啡飲食，但常用紙杯盛裝熱咖啡則要多加注意。台灣減重醫生蕭捷健提醒，紙杯內層的塑膠塗層在受熱時會釋放微塑膠，跟著咖啡一起飲用後，長期累積可能造成荷爾蒙失調，與肥胖和長痘等問題都有關。

最新影片：

減重醫生蕭捷健在其Facebook上指出，紙杯內壁為了防水，通常都附有一層塑膠膜，常見的材料包括聚乙烯（PE）或聚乳酸（PLA）。根據2021年發表於《Journal of Hazardous Materials》的研究發現，將約85℃的熱水倒入紙杯靜置15分鐘後，能釋放約2.5萬個微塑膠顆粒，以及上億個更微小的塑膠奈米粒。

他進一步引用2019年刊登於《Environmental Science & Technology》的研究，估計美國成年人每年通過飲食，攝入約3.9萬至5.2萬個微塑膠顆粒。科學家甚至在人體的血液和糞便中，檢測到微塑膠，證實這些塑膠微粒已經進入我們體內。

食用安全︱微塑膠添加物擾亂內分泌 增糖尿病、癌症風險

蕭捷健表示，微塑膠添加物（如雙酚A和塑化劑）是已知的內分泌干擾物，會影響荷爾蒙平衡，並對甲狀腺、代謝及生殖健康造成影響。2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究指出，塑膠中的雙酚A（BPA）和鄰苯二甲酸酯等添加物屬於內分泌干擾物，會擾亂荷爾蒙並影響甲狀腺功能、代謝和生殖健康，增加肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症及某些癌症的風險。

他續引用研究指出，2024年刊登於《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的綜述也顯示，微塑膠會在腸道內累積並擾亂菌群平衡，與腸胃疾病和全身性慢性發炎等健康問題相關。

食用安全︱減少使用紙杯對健康和環境更有利

蕭捷健提醒，一旦代謝不良，脂肪容易積聚，且容易出現消化不良、脹氣和臉部長痘等問題。他建議大家盡量減少使用紙杯，用馬克杯或自己的保溫杯，這樣不僅喝得更安心，還能減少塑膠垃圾，對健康和環境都有益處。

同場加映丨6大飲食重點減塑化劑禍害

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映丨22款無毒咖啡名單

水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）過去曾分別測試30款即溶咖啡及37款連鎖店咖啡毒性，發現10款即溶咖啡及12款連鎖店咖啡通過無毒檢測。

10款即溶咖啡



























12款連鎖店咖啡

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

資料來源：減重醫生蕭捷健

更多相關內容：

咖啡抗癌︱英國醫學期刊研究證飲咖啡降7大癌症風險 揭最佳飲用量：死亡率大幅下降

塑膠危機｜研究：攝過量塑化劑早產機會增5成 留神14種日常用品 即棄餐具、飯盒、膠拖鞋隨時中招

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5