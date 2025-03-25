婚姻問題︱33歲女歌手復出疑婚姻出問題　放工不回5千呎豪宅返娘家公屋

▲ 李蘊被指婚姻出問題。

【李蘊 / Cream / 靚媽】現年33歲李蘊（Renee）在11歲時時，與盧嘉寶（Carpo）、陳曉彤（Hilda）組成Cream出道，成當年香港最年輕歌手。在2007年Cream解散，Hilda往愛爾蘭讀書，Carpo專注學業，只有李蘊繼續在娛圈個人發展。

於2008年，李蘊為應付會考暫停事業，惟其會考成積只有4分，其後更表示獲菲律賓布拉干省的比立勤國立大學取錄兼攻讀工商管理學士，惹來爭議。2010年李蘊加入書展寫真戰，先後推出過兩本寫真集。

【百合匙人生】李蘊婚後復出發布新歌 兩孩之母Renee重新出發追夢

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李蘊婚姻︱

在2015年，李蘊與內地金融才俊羅章冠（David）「閃婚」後移居廣州，三年抱兩，婚後誕下一女一子，她亦專心相夫教子。在李蘊的個人社交平台，不時騷她所住5000呎獨立屋，而且不時見她與家人四處旅遊，可說是幸福靚太，並與鄧紫棋及何超蓮成閨蜜。

可是在2021年，李蘊發現脊椎有腫瘤，而且連住神經線，幸做手術成功切除。翌年，李蘊感小朋友漸逐長大，於是決定復出。重回娛樂圈的她密密接job，除出新歌，還參與綜藝節目、拍廣告、出席商演及做直播等。

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李蘊婚姻︱

但在今日（3月25日），卻有媒體報道指李蘊婚姻似出現問題。當年她復出受訪時，曾指丈夫支持她再追歌手夢。可是另一方面有報道指，李蘊丈夫一直想她當全職做家庭主婦，禁止重回幕前，夫婦為此時有爭拗，影響二人的感情。

有報道拍到李蘊在九龍塘又一城與朋友打邊爐時，一直滿臉愁容似有心事，飯後獨坐的士返回觀塘順利邨的娘家，甚至有指前兩年，李蘊婚姻出問題後更加會定期由廣州返香港探媽媽，而且會直接住在娘家。

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