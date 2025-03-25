胰臟癌｜兩性作家小彤罹胰臟癌化療12次　曝8大恐怖副作用為1原因活下去

▲ 兩性作家小彤罹胰臟癌化療12次曝恐怖副作用

【胰臟癌／小彤／兩性作家／化療／副作用】台灣知名兩性作家小彤去年透露患胰臟癌，1年間已經歷手術切除腫瘤和做12次化療，甚至在抗癌期間經歷喪父之痛。抗癌路上苦不堪言，她直言副作用非常磨人，且有些甚至影響終生。儘管如此，她仍為1原因咬緊牙關堅持活下去。

最新影片：

胰臟癌丨歷12次化療 8大副作用恐影響餘生

台灣知名兩性作家小彤在2024年初確診胰臟癌，經歷手術與12次化療。她近日在Facebook透露抗癌近況，指患癌後需要每三個月做一次電腦斷層檢查追蹤腫瘤情況。她形容化療後血管萎縮「幾乎消失」，每次打點滴需反覆扎針，甚至連負責打針的護士曾用超過1小時都找不到血管。她笑言，罹癌前很怕打針的她，現在「眉頭都不皺一下」：

現在是甚麼都不怕的台灣彤姐了！

小彤曾分享自己如何捱過12次化療的心路歷程。她坦言化療讓她出現噁心、沒食慾、皮膚敏感、極度嗜睡、嚴重掉髮，後來更出現腸胃絞痛、手腳麻痺等症狀，有可能餘生都要承受這些症狀的折磨。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

胰臟癌丨抗癌期間痛失至親

去年11月，小彤完成第11次化療後3日傳來噩耗，89歲的父親驟逝讓她大受打擊。她憶述當時已趕回台南，惟仍未能見父親最後一面。家人最終尊重父親意願未進行插管急救，讓長輩安詳離世。在電話告別時，父親的生理監測器竟奇蹟似跳動數秒，遺憾感嘆：

如果我沒生病化療，能親自照顧老人家，他應該不會這麼早走.....

小彤曾發長文悼念父親，親述與父親小時候的回憶和往事，即使現在她罹癌，亦要咬緊牙關堅持下去，一方面為了照顧年長的母親，同時亦要傳承家族的「長壽基因」：

我不能倒下去！我父母雙方家族有七成以上都活超過八十歲，家族的長壽基因，我不想破例，我一定要努力撐過來，好好活下去。我，是不敗的勇者！

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

胰臟癌丨23項常見症狀

英國牛津大學2021年發布，一項針對2.4萬名胰臟癌患者的研究報告，研究發現胰臟癌患者有23項常見症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

相關文章：

健康警號丨男子皮膚長期痕癢驚患肝癌 醫生解構4大癌症可致痕：胰臟癌都會

胰臟癌｜男子打嗝有苦味揭膽汁倒流罹「癌王」 留意3氣味藏健康警號【附打嗝5大成因】

胰臟癌｜7旬父患末期「癌王」擴散至肺 港男花逾100萬醫病父全天候照顧：我肯用條命換

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5