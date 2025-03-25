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贖夢︱劉俊謙陳法拉出席新片首映禮　張家輝解構《贖夢》：因果報應

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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《贖夢》首映禮

【贖夢 / 張家輝 / 劉俊謙 / 陳法拉】由金像影帝張家輝自導自演電影《贖夢》，於昨晚（3月24日）在香港與馬來西亞兩地同步盛大舉行首映禮。

一眾主演張家輝劉俊謙陳法拉袁富華朱晨麗、李凱賢、袁綺雯、許恩怡、胡嘉盈、張慧靈、黃子雄、吳嘉龍、張松枝、張文傑在香港出席首映禮。

贖夢｜劉俊謙為張家輝新片賣命　寒夜拍池底拍戲險缺氧

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贖夢︱張家輝解構新作靈感

身兼導演、演員及編劇，張家輝大談創作《贖夢》的靈感：「相信大家都有發過夢，夢是釋放自己的一個奇妙環境，也是我們的共鳴點。」

他進一步解釋，稱：「這部戲以夢境作包裝，主要目的想講因果報應，如果做了一些邪惡的事，記住是要償還、有報應的！」

身兼《贖夢》導演、演員及編劇的張家輝大談創作靈感。

贖夢︱劉俊謙學會專注變通

戲中飾演文醫生的劉俊謙，坦言在家輝身上學會專注。

劉俊謙表示：「創作無止境，家輝不會說一早寫好劇本便跟着執行，現場有好多事情發生，包括演員之間的火花、環境方面的變化，突然有靈感，家輝便會立即實行！」近年陳法拉長駐荷里活發展，這次不但回歸港產片，更專程自美回港出席《贖夢》首映禮，法拉笑言：「一直期待與家輝合作，第一個接觸我的是監製鍾珍，她是我的恩人，鍾小姐一開聲，我便二話不說回來了！」

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贖夢︱陳法拉從影獨特體驗

陳法拉在戲中的造型非常獨特，她形容《贖夢》是從影以來一次特別體驗。

她表示：「我平時會為角色做好多功課，今次家輝既是導演，也是編劇與演員，每一場戲都在他的掌控之中，我突然感覺好放鬆，只需要做回劇本所要我做的事，加上他好精準，連把較剪放在那裏都可以告訴我，令我好放心！」

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首映禮上，《贖夢》一眾演員袁富華、朱晨麗、李凱賢、袁綺雯、許恩怡、胡嘉盈、張慧靈、黃子雄、吳嘉龍、張松枝、張文傑等上台接受訪問，分享了他們在電影中的角色和拍攝期間的難忘經歷。

張家輝公開感謝所有演員的努力付出：「拍攝過程中，大家提供了好多能量，每一次在他們身上，我都能找到超乎劇本字面上的表演！」

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贖夢丨自導自演續驚慄情意結　張家輝減「蔡辛強」戲份傳承新一代

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張家輝 劉俊謙 陳法拉 電影 導演 演員 首映禮 娛樂人物職業 娛樂行業

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