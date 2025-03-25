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精英運動｜精英體育事務委員會修訂A級資助條件　資助額加幅為體院財政可應付範圍

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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桌球和網球未來兩年繼續獲保留為A級精英體育項目。（資料圖片）

文化體育及旅遊局昨日（24日）公布精英體育項目資助機制檢討內容，備受關注的桌球和網球未來兩年繼續獲保留為A級精英體育項目。

精英體育事務委員會主席鄭景亮今早在電台節目表示，以往要求相關運動要在過去4屆及未來2屆，最少3次成為奧運或亞運項目才可以獲A級資助，但亞運及奧運主辦國近年都會選擇加入部分新項目及剔除一些舊有項目，如果桌球因為這些被動原而不獲A級資助，是令人可惜。

為令體育發展更穩定，委員會一致通過，修訂為1997年後以「中國香港」隊名義參賽，至少3次成為或即將成為亞運、奧運項目，就可獲A級資助。他相信，這個改動除了惠及桌球外，也會影響其他體育項目將來的資助。

至於網球亦獲保留為A級項目，鄭景亮表示，由於網球沒有世錦賽，相對其他體育項目少了一項評分以取得精英項目資格。為堵塞漏洞，委員會增加四大滿貫賽事、台維斯盃或金夫人盃作為評分項目。他指，近年本港網球項目青少年訓練表現卓越，培養出如黃澤林這樣土生土長的優秀選手，如果因為缺少一項評分項目而失去精英資格是可惜。鄭景亮又強調，要在四大滿貫賽取得頭三名才符合A級資格，是絕對不容易做到。

對於下月1日起，所有精英運動員直接資助額增加8.3%，其中「入門級」的成年隊資助額由每月7千多元加至1萬元，鄭景亮指，這個加幅是由體院和文體旅局根據過往的資助情況，運動員及現在的生活水平，以及早前有運動員反映資助情況而修訂，又指運動員在國際舞台拿到好成績，委員會認為值得支持。現時大約1600多名體院運動員受資助，他認為這個人數及加幅，對現時體院財政而言是可應付的範圍。

鄭泳舜：資助額增至1萬元屬起步　成年隊均以向上流動為目標

體院副主席、立法會議員鄭泳舜在同一節目表示，歡迎政府的做法。他指，去年奧運期間，坊間有意見認為全職運動員收入相對困難，委員會希望為他們提供較穩定收入，參考大型機構管理培訓生的工資，決定調整資助金額。

對於成年隊的標準資助額增至1萬元，鄭泳舜認為，1萬元資助只是起步，體院現時約有1600名運動員，當中約100人為成年隊，目標均為向上流動，現時的資助作為門檻，相信可對運動員作支持。

體院副主席、立法會議員鄭泳舜（資料圖片）

他強調，政府資助需要量入為出，除了全職運動員資助增加，體院會減少整體開支，以符合市場情況。

鄭泳舜又指，非常高興政府在殘疾運動員增設成年隊，過去殘疾運動員入場門檻較高，增設成年隊等同放鬆門檻，可讓有資質、興趣的運動員踏入起步的階段，某些殘疾運動員的資助亦會延長，讓運動員繼續比賽，而少年隊也會加入新安排，可以繼續在體育上發展。

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