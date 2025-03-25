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平機票騙局｜伍富橋富貴老婆墮「永安」平機票騙案　嬲到爆粗報案指騙徒對答逼真【附3招辨認真假】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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伍富橋富貴老婆Shirley買商務艙機票，豈料因貪平誤墮平機票騙案！

【伍富橋/伍富橋富貴妻/平機票騙局】香港人最喜歡放假去旅行，機票騙案應運而生，近期就有一則社交平台廣告，寫上「永安旅遊」特價商務客位機票「買一送一」，但其實這是假永安網站，不少人因貪便宜而中伏，豈料連伍富橋的富貴老婆Shirley也是受害者之一，她對於受騙嬲到爆粗，並報警處理，又自嘲精明30年，也有發瘟的時候！

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平機票騙局｜伍富橋富貴老婆圖文並茂講述受騙經過

Shirley於IG限時動態連環發文，圖文並茂講述受騙經過，她首先上載「永安」特價商務客位機票買一送一的IG廣告截圖，留言表示：「我想講今次真係X都要講，話說我呢兩日坐輪椅坐到瘟瘟沌沌，睇睇吓IG發現有呢個POST，就諗住撳入去睇吓啦，之後就俾人呃咗。雖然我知道大家都一定精明過我，但有時真係會鬼揞眼，真係要小心。」

她又指騙徒對答相當逼真：「諮詢咗勁耐，佢啲回覆係同你平時喺官網一樣，勁專業勁清晰，又比（俾）勁多資訊，服務態度勁好。」而且更有單據和認證，不過她過了兩次數後開始感奇怪，於是再次作出查詢，但對方回答是因為公司政策，分開過數對日後改機票會更方便，這令Shirley當下沒有想太多。

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平機票騙局｜過數後發現戶口名不是顯示「永安」

根據截圖可見，對方要求梁兆楹將每張$9500的機票分4次過數，即總值$38000。當Shirley過數後，卻發現戶口名不是顯示「永安」，她隨即叫老公伍富橋到網上銀行檢查：「之後即刻叫我老公用恒生銀行個APP CHECK下，點知個戶口名真係唔啱，當時即刻同佢對質點解戶口唔同咗名？同埋點解佢明明話15分鐘後會收到電子機票，但係又一直都無收到。跟住仲要SEND埋勁多嗰啲FACEBOOK POST俾我，說服我繼續俾錢，仲同我講話佢地公司間間銀行都會唔同戶口，當下即刻知道瀨嘢。重點係，之後仲繼續扮嘢，我即刻上永安個官網，俾我搵到原來佢地真係喺FACEBOOK同IG詐騙，我CAP晒官網啲圖俾佢，跟住佢就單剔咗。」

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平機票騙局｜Shirley已報案：想笑嘅都可以盡情笑

事後她一度嬲到爆粗，並已報案處理：「最後梗係循例都要報個案啦，雖然知道一定係追唔番架啦，亦都無抱有過希望。想笑嘅都可以盡情笑，因為我X到自己都喊咗出嚟，POST係因為希望唔好再有人俾人呃就好啦。唔係話你會X得過我，自己都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」

平機票騙局｜3招辨認真假

其實Shirley只是云云受害者當中的其中一個，去年永安旅遊指出，在2024年首10個月至少收到過百單相關查詢，並發現有12個假冒銀行戶口及13個假冒ＷhatsApp號碼，而「東瀛遊」在2周內錄得近1千宗顧客的查詢。

永安早前曾在Facebook表明永安旅遊絕對不會要求客人過數到指定戶口，而WhatsApp及Facebook均有官方「藍剔認證」，大家買機票前要留意清楚，以防受騙！

想知提防假冒3招即按以下組圖：

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