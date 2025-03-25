卸妝油推薦2025︱《LDK》20款人氣卸妝油比拼 12款A級推薦清潔力強不緊綳 最平$51媲美$307專櫃品牌
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 58 分鐘前
最後更新： 53 分鐘前
【卸妝油／卸妝水／卸妝推薦】化妝之後的卸妝步驟必不可少！日本家品雜誌《LDK the Beauty》挑選了20款人氣卸妝油產品，包括平價和專櫃級品牌，就清潔力、成分和可用性進行了對比測試，當中有12款獲得A級評價，最便宜只需$51就有優質之選，性價比非常高，推薦給大家！
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如何選擇卸妝產品
1. 產品類型
《LDK》指出，在清潔產品中，油性產品清潔能力較強，可以徹底清除毛孔中的彩妝，防止污垢堆積。對於經常使用各種化妝品、妝容偏濃的人，特別推薦使用卸妝油進行清潔。其次則是卸妝膏，清潔力與卸妝油差不多，膏體會隨著體溫融化變成油狀的質地，適合濃妝的卸除；加上有出色的保濕性能，因此在近年受到歡迎。
至於比較淡的日常妝，或乾燥、敏感性皮膚的人，會較為推薦以下幾類卸妝產品：
- 潔膚啫哩（油性/水性）：質地清新輕盈，非常適合夏季的清潔產品，適合卸除一般的彩妝；油性類型的清潔力較強。
- 潔面霜：清潔力比卸妝油或卸妝膏溫和。油脂含量較多，有滋潤的感覺，適合皮膚乾燥的人。
- 潔面乳：針對自然妝，清潔力較弱，但對皮膚溫和，即使是乾性或敏感性皮膚的人也相對容易使用。
2. 是否需雙重清潔
部分製造商產品宣稱「無需雙重清潔」，但如果卸妝油在使用後仍感覺粘稠，最好進行二次清潔。
3. 是否使用礦物油
礦物油有很強的脫脂力，不但不能卸妝，還會去除過多的皮脂，讓皮膚乾燥的人感覺緊繃。如果是乾性肌膚的人，最好避免使用含有礦物油的產品，購買時務必檢查成分表。
比較測試項目
測試一：清潔能力
將粉底液塗抹到顯現毛孔的肌膚模型上。各款卸妝油產品取相同量，以恆定的壓力混合，並根據一定時間內沖洗後剩餘的粉底量進行評估。同時檢查產品表面或凹槽內是否有殘留物或滴落，最後使用毛孔模型檢查卸妝效果。
測試二：成分
由成分專家對主要油成分和界面活性劑的組合（例如酯+非離子界面活性劑）進行評分。
測試三：可用性
根據產品與皮膚的融合程度、沖洗的難易程度、清潔後的皮膚狀況以及容器本身的使用難易程度等因素，對產品進行評分。
20款卸妝油評測排名
（由低至高排列）
第20名：NBiO Hydrobiome Ampoule卸妝油
第19名：Softymo 美白卸妝油
第18名：朝鮮美人 人蔘卸妝油
第17名：ROSETTE Yumemiru Pore Clear Balm Oil
第15名：Mediplus 卸妝油、ROSETTE Black Magma HOT Cleansing Oil
第14名：CLEARDAYS Smoothing Cleansing Oil
第13名：松本清W/M AAA Precious Solution Clear Serum 卸妝油
第11名：Waphyto 滋養卸妝油、CLAYGE Pore Clay Oil Black
第9名：AYURA 卸妝油、草花木果 卸妝油
第8名：ma:nyo 深層清潔卸妝油
第6名：Anua 魚腥草控油卸妝油、Softymo 毛穴小町酵素卸妝油
第4名：idio 卸妝油、植村秀 煥顏臻黑潔顏油
第3名：FAS The Clear Cleansing Oil
第2名：毛穴撫子 米精華卸妝油
第1名：TWANY&me Dual Wash Hug
同場加映：消委會卸妝液滿分推薦
消委會早前測試市面上40款不同類型的卸妝產品，當中包括19款水油混合性（dual base）卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，進行卸妝效能、防腐劑含量及標籤資料等多方面評測。結果發現，卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，卸妝效能指數由63.1至86.5，近9成半樣本的評分獲4分或以上。
11款滿分安全卸妝液名單：
1. HELENA RUBINSTEIN ALL MASCARAS complete eye make-up remover
2. VICHY Laboratoires PURETE THERMALE WATERPROOF EYE MAKE-UP REMOVER
3. CLINIQUE 眼部及唇部卸妝液 take the day off makeup remover for lids, lashes & lips
4. MAYBELLINE New York EYE + LIP MAKE UP REMOVER (ALL WATERPROOF MAKE UP)
5. La Roche-Posay RESPECTISSIME WATERPROOF EYE MAKEUP REMOVER (Sensitive eyes)
6. BOBBI BROWN Instant Long-Wear Makeup Remover
7. LANCÔME Paris 速效眼部卸妝水 BI-FACIL NON-ONLY INSTANT CLEANSER(SENSITIVE EYES)
8. MUJI MILD EYE MAKE UP REMOVER
9. SHISEIDO 眼部及唇部快速卸妝液 Instant Eye and Lip Makeup Remover
10. LANEIGE LIP & EYE REMOVER WATERPROOF
11. MAKE UP FOR EVER 眼部輕柔卸妝液 SENS' EYES WATERPROOF MAKEUP REMOVER (SENSITIVE EYES)
同場加映：《LDK》26款A級卸妝潔面產品
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