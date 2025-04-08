香港北角扶輪社「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」精神健康計劃 助父母急救情緒 建立良好親子關係

▲ 由香港北角扶輪社主辦，鄰舍輔導會東涌綜合服務中心協辦的「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」精神健康計劃於 2月22日圓滿結束。一眾嘉賓與參與計劃的家長合照留念。

父母是孩子的守護者，但如果父母情緒出現問題，會直接影響到親子關係!有見及此，香港北角扶輪社特別推行「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」精神健康計劃，透過一連串的社區教育活動，為東涌區內家庭提供情緒支援，提升家長對精神健康的認識。

根據香港聖公會小學輔導服務處一項「家長關心的事情及支援狀況」問卷調查顯示，家長的情緒會直接影響到管教子女以及親子關係。但很多時候，負面情緒亦是源於子女，在情緒困擾和壓力下，家長既要面對自身情緒問題，同時又要兼顧照顧孩子的身心靈健康，如果處理不當，就會形成惡性循環。為了讓家長可以得到相關支援，香港北角扶輪社與鄰舍輔導會東涌綜合服務中心合作舉辦「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」精神健康計劃，透過一連串活動，讓家長認識關注精神健康的重要性。

義工作嚮導 提供舒「援」渠道

為期4個月的計劃，旨在透過多元化的社區活動，提升家長對精神健康和自身心理健康的知識，以及如何識別子女的情緒問題，從而盡早作出適切的幫助。家長亦可以學習如何成為一位好的聆聽者，利用良好的回應技巧，增進親子關係。計劃又邀請了參加計劃的家長及義工擔任精神健康大使，讓家長以過來人的身分，跟區內居民分享經驗，幫助有需要的人緩解壓力，走出困境。

多元化活動 助建立親子關係

健康、同行、聆聽、關愛、共聚、抒壓是今次計劃的6大重要元素，故所有活動都是圍繞着這些元素而設計，如「家長心靈急救包」、「『Me Time』治癒活動」、「大手拖小手親子活動」、「優閒券」連結友善店舖等，透過戶外活動，為家長和子女提供優質的共處空間，促進親子關係，以及提升家長對自己和子女的精神健康關注，及早找出問題並提供幫助。

除籌劃各種活動外，今次香港北角扶輪社另一個角色是擔任精神健康大使，經過培訓的社友和義工會以嚮導員的身分，跟大家分享減壓方法、聆聽技巧、情緒健康知識以及管教孩子的方法，成為家長的情緒舒「援」渠道。

年度重點項目 喚起精神健康關注

去年10月開始，計劃正式在東涌區內進行招募，結果吸引了92個家庭參與，參加人數突破了預期目標！為跟大家一同見證和分享這個驕人成果，香港北角扶輪社於2月22日在逸東村黎淑英紀念廣場舉行「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」同樂日。當日出席嘉賓包括國際扶輪3450地區前總監及香港北角扶輪社創社社長錢樹楷博士、香港北角扶輪社社長郎志偉博士、香港北角扶輪社候任社長兼「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」項目負責人陳慶文以及鄰舍輔導會區域總監黃美鳳等。

▲ 錢樹楷博士希望透過活動，可以喚起家長對精神健康的關注。

▲ 郎志偉博士表示，希望能夠繼續舉辦更多更好的精神健康項目，把信息宣揚開去。

逾95%家長得到正向改變

今次活動之所以獲得空前成功，全賴計劃為不少家庭帶來了正向改變，根據活動後進行的問卷調查顯示，今次參與的家長年齡介乎25至40歲，子女年齡介乎6至10歲，當中有不少屬於特殊教育需要（SEN）兒童。超過95%以上的參加者更表示，計劃讓她了解到身心健康的重要性，而且會多加注意和加強與子女的親子關係。同時又學懂如何幫助身邊有情緒困擾的朋友，當中有95%的人更表示非常滿意今次活動。。

當日大會就特別安排了多位參加計劃的家長跟大家分享感受，家長曉婷分享道：「大女兒今年才升讀小一，但自己沒接受過本地教育，所以很多事情也不懂處理。參加『家長心靈急救包』後，每天都會花時間和小朋友溝通，跟女兒的關係也有改善。」另一位家長惠清亦表示，參加計劃後，整個人變得輕鬆，家庭的緊張氣氛亦得以緩解，「參加計劃後學懂放手，讓小孩、家人分擔，人也變得輕鬆。」

除分享環節外，當日大會更安排了豐富節目如兒童Hip Hop舞蹈表演、唱歌表演、攤位遊戲和減壓工作坊等與眾同樂，透過不同的攤位遊戲，繼續將關注精神健康的信息宣揚開去。

▲ 有份參與計劃的家長和義工彭兆威前社長，跟大家分享感受。

▲ 香港北角扶輪社候任社長兼「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」項目負責人陳慶文頒發$300友善小店優閒券予參與度高的家長，以示鼓勵。

▲ 幾位嘉賓與居民打成一片，一同參與攤位遊戲。

▲ 當日節目豐富，亮點之一莫過於兒童Hip Hop Dance。

致力人道服務 回應社會需求

一直以來，香港北角扶輪社都以服務人群為宗旨，尤以青少年服務為主，除今次的精神健康計劃外，過往亦曾舉辦過不少教育計劃，幫助青少年規劃職業生涯。國際扶輪3450地區前總監及香港北角扶輪社創社社長錢樹楷博士表示：「當初創立北角扶輪社的理念，是希望能凝聚不同的領袖，再由青年領袖和資深領袖交換意見，從而互相學習，將人道服務應用於社會需要，所以我們成立時的理念都是以青少年為主，過往也舉辦過很多青少年活動如扶輪新星街舞活動與比賽，每年贊助不同學校的學生，並聘請街舞老師教導學生。活動由2012年開始，今年已經來到第12年，共吸引301人參加。從這個活動，我們可以聆聽和知道青少年的需要。」對於今次計劃的成效，他亦表示非常滿意，「我們看到家長們發自內心的分享，看到家長們對援助的熱切期望，而計劃也觸及痛點，得以向他們提供援助。」

培訓計劃 助青少年規劃未來

一直關注精神健康議題的香港北角扶輪社社長郎志偉博士，可說是計劃的推手，他表示，之所以會以精神健康為重點項目主題，全因留意到近年愈來愈多人關注家庭精神健康。「無論個人，青少年甚至家庭，精神健康都帶來很大的影響，怎樣可以幫助那些有需要的人，提升對精神健康的認識，教導他們怎樣去處理日常的生活壓力，面對家人的問題包括子女或夫婦之間的關係，再由家庭開始做起。」郎志偉博士表示，今次鄰舍輔導會東涌綜合服務中心還特別提供精神健康急救課程，教授相關知識和技巧，讓義工和社員能掌握相關知識和技巧。他又分享了「Rookie Stars 扶輪新星街舞比賽 」和「飛行獎學金計劃 」兩個代表性計劃，計劃都是為有志於舞蹈和對飛行行業有興趣的青少年提供培訓機會，幫他們為自己的職業規劃做好準備，所以每年都會定期舉辦不同的課程，讓有興趣的人參加。

身體力行 助己助人

劃效果超出預期，對香港北角扶輪社候任社長兼「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal!」項目負責人陳慶文來說，成功是一種鼓舞，過程是收穫。「今次活動，我們除了提供資源外，各個社員都親力親為動手去做，親自接觸受惠者，直接跟他們溝通，對我來說，這正是我們扶輪社的核心理念 ─『People of Action』的最佳體驗，所以今次我們北角扶輪社的社員也扮演着參與者的角色。」他表示，經過2日的精神健康急救課程培訓後，發現要幫助別人，其實先要幫自己，「透過今次活動，真正體驗到幫助他人，最終其實是自助的一個正循環。」他補充，舉辦同樂日是希望參與計劃的家庭可以藉此機會，跟區內有需要的人分享自身經歷。

▲ 陳慶文特別邀請參與計劃的家長出席同樂日，以過來人身份幫助有需要的人。

培訓健康精神大使

作為協辦機構的鄰舍輔導會東涌綜合服務中心，其實近年也對區內居民的精神健康問題作出高度關注，鄰舍輔導會區域總監黃美鳳表示：「我們看到社區裡面有很多居民都不懂得關注自己心理上的需要和問題，因而衍生出擔憂甚至抑鬱的情況。過往我們也有進行過一些針對青少年精神健康問題的項目，發現他們的父母原來對這方面缺乏認識，當子女遇上情緒問題時，他們根本不懂得應對，在這種情況下，我們的工作也變得事倍功半，所以我們覺得需要在家長、家庭方面入手。」為了解成效，每次活動後，中心都會進行問卷調查和透過前測後測，以及Focus Group等收集意見，從而設計下一步計劃，再為有需要的人提供更適合的幫助和支援。黃美鳳表示，藉着今次的成功經驗，希望往後可以將活動再升級，提供一些更有深度和更專注的家長教育，培訓家長精神健康大使，再利用這個身分，走出「社」區，參與更多的社區活動。

▲ 黃美鳳望能培訓更多精神健康大使，參與更多社區活動。

精神健康急救證書課程 助人自助

為讓各社友和義工能夠以嚮導員的身分，跟參與計劃的家長分享各種舒緩情緒問題的技巧，香港北角扶輪社特別於去年10月19日及10月26日舉行「精神健康急救證書課程」，並邀請了22名香港北⻆扶輪社友、義工和青年團成員出席參加。 透過課程讓大家認識精神健康急救知識，助人自助，提升大眾對精神健康狀態的認知。課程內容由教導學員如何辨識身邊人的精神健康問題，以及如何協助當事人運用社區資源，為受情緒或精神困擾的人士提供支援。當日出席率達100%，更有18位學員在完成課程後獲頒發由香港心理衛生會簽發的「精神健康急救課程（標準版）」證書。不少成員在修畢課程後，更擔當起精神健康大使，為「鄰舍 ‧ 家 ‧ 您Listen Goal！」精神健康計劃提供支援，將關注精神健康的信息傳送給東涌區居民，喚起大眾對精神健康的關注。

▲ 國際扶輪3450地區羅承益總監(前排中)與嘉賓、香港北角扶輪社社員及精神健康急救證書課程學員合影留念。

▲ 國際扶輪3450地區羅承益總監（左二）、總監提名人劉富城博士（左一）和鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士（右二） 出席項目啟動儀式以示支持！

▲ 總監當選人鄭卓群鼓勵各精神健康急救班社友義工積極參予學習。

(特約)