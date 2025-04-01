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行行出狀元︱北大醫學學霸轉做正骨師遭看不起　逆襲年收入破百萬要3個月預約期

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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【北大學霸／正骨師】做醫生一定是理想行業？北京大學一名醫科高材生張樂超卻反其道而行，畢業後沒有如其他同學般行醫，反而轉做正骨師，不過卻曾一度遭同學白眼，將他踢出聊天群。惟隨著事業愈來愈火熱，年收入達百萬元的他不但登上微博熱搜，目前即使單次收費達萬元，客人亦需輪候近3個月。

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綜合內地傳媒報道，這名叫張樂超的年輕正骨師其實是一名學霸，他於2012年憑高考600多分，成功考入北京大學醫學部預防醫學專業，並於5年後學成畢業，進入了北京一間公立三甲醫院工作。惟後來因為腰椎問題，令他需要先後進行兩次手術，一度只能卧床，正當他心灰意冷之際，他通過朋友介紹接受正骨治療，竟成功康復。而這一變故亦為他埋下轉行當正骨師的念頭，他於是決定學習中醫正骨，並融入現代醫學的理論知識，最終成為一名正式的正骨師。

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不過，轉行的選擇起初卻令張樂超遭到醫科同學的白眼，他於2018年發現自己突然被踢出「聊天群」，理由是對方認為之後大家很少機會交集。

慶幸張樂超沒有因此受到打擊，事業反而愈做愈大，即使多次漲價，客人數量依然其門如市，目前他單次正骨的費用便需萬元人民幣，而且從2022年後更為熟人預約模式，患者等候時間達3個月。為了滿足大眾對正骨的需求，張樂超目前已從前線退下，主力培訓工作，以教授正骨為主，目前中心已有100多名學員。

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張樂超受訪時表示，目前對自己工作十分滿意，而且亦沒有將當初被退群事件放在心上。不過事件曝光後，他卻透露他已得到校友再次重新邀請他加入北醫公衛學院的群組。

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