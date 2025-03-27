結業潮｜深水埗民族風餐廳「Lonely Paisley」結業　開業4年不敵虧損店主：呢個決定真係好難

▲ 深水埗民族風餐廳「Lonely Paisley」宣布結業，開業4年不敵虧損。

經濟仍處於低迷期，不少大型連鎖店抵受不住衝擊而結業，更遑論小店。位於深水埗民族風餐廳「Lonely Paisley」宣布將於5月結業，其實店主早於去年聖誕已預告「頂唔住」，雖然如此，當時仍有不少食客抱有希望祈求餐廳能撐下去，可惜卻事與願違，令人大感惋惜。

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結業潮｜嚴重虧損提早離場

Lonely Paisley於Instagram專頁出帖宣告結業的消息，告別文以「LP畢業啦！感謝一直支持！」為首，內容指餐廳將在五月結束營業，但實際的日子有待稍後再公告。店主透露結業的原因，

要做呢個決定其實真係好難，縱然事實（虧損）擺在面前已久，一直都唔敢面對、想逃避，甚至唔敢返餐廳，怕會唔捨得放手。甚至，到宣佈呢一刻，其實依然逃避選擇係深宵出文 ⋯⋯但亦深知道，呢場道別是必要的。

字裡行間可看出店主的不捨與無奈，而店主亦特別鳴謝業主，讓他們提早完約，並在餐廳出現經營困難時兩度減租。

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結業潮｜2021年疫情下開業 解港人思念旅之苦

「Lonely Paisley」是一間異國風情濃厚的旅行主題餐廳，於2021年開業，由一對喜歡周遊列國的八十後背包客（Backpackers）情侶主理。店主們把世界各地不同的民族色彩帶到店中，所以令場內極具打卡特色，同時，他們亦將當地的美食呈現給食客品嚐。2021年香港處於受新冠病毒侵襲時期，當時社會實施不少禁制令，不少市民飽受足不出戶之苦，當時「Lonely Paisley」的開設確實成為不少港人、尤其熱愛旅行者的甘露。

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結業潮｜2024年聖誕透露即將結業

不過，隨著疫情明朗化，世界各地續漸通關，香港市民瘋狂到外地旅遊及北上消費，大大削弱了香港餐廳的競爭力。早於2024年9月，Lonely Paisley在Instagram出文透露經營困難，「九月埋單，餐廳虧蝕大約八萬，不放負、不放棄」。同年12月，Lonely Paisley更預告將踏上結業的步伐，

如無意外，今年會係我哋最後一年嘅聖誕啦，真心無底氣可以堅持到明年聖誕，要堅持到完約都需要好大好大勇氣同運氣。

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結業潮｜熟客不捨：多謝您們的美食

結業消息一出，不少熟客感到不捨，紛紛留言「萬物皆有時，多謝您們的美食」、「唔知五月前可唔可以再黎...其實經常在你門前略過，但我實在無能為力。」、「幸好2023年去香港時因為参加你們辦的跑步活動，而在LP留下一個特別的回憶。祝福你們。」、「Oh no，來不切光顧！」

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