外置充電器｜尿袋6大選購指南　容量/充電速度/安全認證　原來行動電源會過期？【附登機限制】

▲ 外置充電器尿袋6大選購指南，睇清容量、充電速度、安全認證等。

【尿袋／外置充電器／尿袋飛機／尿袋上機】近期發生多宗與外置充電器（俗稱「尿袋」）有關的飛機安全事故。民航處公布，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器，為其他便攜式電子裝置、外置充電器充電，並禁止將外置充電器放置於行李架上。

不少人去旅行都會帶備「尿袋」，而坊間的選擇琳琅滿目，應該如何挑選？如果想帶上飛機，最大容量是多少？TOPick整合尿袋6大選購指南，以及消委會安全使用貼士，供大家參考。

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外置充電器｜1. 尿袋要買多大容量？

市面上大部分尿袋以「mAh」標示電池容量。常見的有5,000mAh、10,000mAh、15,000mAh及20,000mAh，而電量愈大，尿袋體積及重量亦愈大。

現時普遍手機的電池容量為3,500至5,000mAh，以一個5,000mAh的尿袋為例，可約為手機充電一次。如果同時攜帶多款行動裝置出門，例如平板、無線耳機等，便可能需要電池容量更大，如10,000mAh以上的尿袋。

大家可根據裝置的電池容量，考慮購買不同容量的尿袋：

電子產品 電池容量 智能手機 3,500至5,000mAh 平板 7,000至8,500mAh 手提電腦 8,500至10,000mAh 手提遊戲機 4,000至5,000mAh 數碼相機 2,000至5,000mAh

外置充電器｜2. 帶上飛機有容量限制？

不同航空公司對於尿袋電池容量的要求各有不同，但大多會以「Wh」（電能）作為量度單位。根據國際航空運輸協會（IATA）規定，乘客不得攜帶容量超過100Wh的行動電源，且不能寄艙。

以下為本港4大航空公司對攜帶鋰電池的規定：

國泰航空：可帶低於100Wh / 2g以下鋰電池

香港快運：可帶低於100Wh / 2g以下鋰電池

香港航空：可帶低於100Wh / 2g以下鋰電池

大灣區航空：可帶低於100Wh / 2g以下鋰電池

想知道手中的尿袋是否符合規定，可查看尿袋上標示的電池容量及電壓（V），再透過以下公式進行換算。

計算公式：

mAh / 1000*V（電壓）= Wh

以一個20,000mAh、電壓為3.7V的尿袋為例，換算後相等於74Wh，符合國際航空運輸協會及以上航空公司的規定，可以攜帶上機。

而根據民航處最新規定，4月7日起乘客不得在航班上使用外置充電器充電，或為外置充電器充電，也不得把外置充電器放置在行李架上。

▲ 消委會曾解構外置充電器。（491期選擇月刊）

外置充電器｜3. 尿袋充電速度

充電速度的快慢視乎充電瓦數（W），產品包裝上一般會標明電壓（V）及電流（A），將電壓及電流數值相乘便會得出瓦數，數字愈大，代表充電速度愈快。

消委會指出，部分充電器支援Qualcomm快速充電，有兩種快速充電，分別是單向快速充電和雙向快速充電。單向快速充電只能為手機進行快速充電，而雙向快速充電則在外置充電器充電時和手機充電時均可進行快速充電但手機必須支援QualComm快充，而為外置充電器進行快速充電，需使用支援Qualcomm的USB電源供應器。

外置充電器｜4. 尿袋充電插口選擇

現時市面的尿袋接口以USB-A、USB-C為主，而Micro USB已較為少見。部分尿袋配備多個充電插口，可同時為多個裝置充電。

▲ 尿袋充電插口。（491期選擇月刊）

外置充電器｜5. 尿袋品質認證

常見的認證包括：

美國FCC認證

歐盟CE認證

歐盟RoHS認證

蘋果公司MFi認證

消費者可選購具有以上認證的尿袋。

外置充電器｜6. 生產日期

台灣行政院環境保護署表示，行動電源、行動裝置使用的鋰電池產品，壽命平均為2至4年。經濟部標準檢驗局亦指出，行動電源的儲存電量會隨時間而衰減，因此購買時可注意「製造日期」，行動電源製造日期離愈近，電量供應效能越佳。

外置充電器｜消委會選購及使用尿袋安全貼士

消委會提醒市民，選購及使用外置充電器時應留意以下事項：

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外置充電器｜尿袋安全充電秘訣

TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下貼士：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於10%電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

▲ 專家指手機1充電習慣極傷電池，咁樣設定即可延長電池壽命！

據外媒《CNET》報道，如果要延遲手機電池壽命，最重要的方法是「減少在100%電量時持續充電的時間」，有專家指，當電池長時間處於滿電狀態時，會對手機內部結構造成壓力，加速電池老化外，也會影響整體健康度。

蘋果在iOS 13開始已有「最佳化電池充電」功能，可以透過了解使用者的充電習慣，延後充電至100％的時間。後來iOS 18更新增了「充電上限」功能，只需要3步就可以設定完成，延長電池壽命！

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