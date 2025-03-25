高學歷藝人｜前TVB小生任客席講師獲讚講課有趣 　「旅遊王子」息影進修考取博士學位

▲ 前TVB小生蔡子健擔任客席講師，獲學生讚揚講課有趣。

【蔡子健/碩士/博士】當年享有TVB「旅遊王子」美譽的蔡子健，於2008年因捲入「魔術鹹豬手」事件而淡出娛樂圈。退圈後，蔡子健轉型投身保險業，之後成為財務策劃師，並於中銀人壽分行擔任經理，近年他更跨界執教鞭，成為客席講師。

蔡子健轉行｜學生讚講課有趣

有女學生在小紅書分享了與蔡子健的合照，其中一張相是蔡子健在課堂上講課的照片，該學生寫道：「誰那麼幸運！上課遇到明星老師！喔莫，剛開始還沒有認出來，突然認真聽課，盯著盯著發現……這不就是《酒店風雲》的蔡子健！」

該女學生大讚蔡子健為人低調，只以Dr. Choi自我介紹，完全未提及自己的明星身份。她還留言表示：「人很nice，講課也非常有趣。」

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蔡子健轉行｜教授商業戰略

從照片中可見，55歲的蔡子健身材略有發福，臉頰圓潤且帶白髮，網民紛紛留言評論：「脹咗好多」、「好像長得變善良了」及「怎麼可以油成這樣啊」。

問及是否轉行教書，蔡子健回覆TOPick表示：「只是Guest Lecture」，他任教的是碩士課程，主題為商業戰略，過往蔡子健也曾於香港大學SPACE中國商業院教授IPM管理課程。

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蔡子健轉行｜努力進修成博士生

蔡子健於90年代加入娛樂圈，主持過TVB兒童節目《閃電傳真機》，並於2008年因負面新聞而淡出。不過，他退圈後致力進修，完成了香港公開大學的國際商業工商管理學士課程。

此外，他繼續努力學習，先後於2009年和2018年，在美國北愛荷華大學及英國紐卡素大學取得工商管理碩士及博士學位，並考獲CFP認可財務策劃師、特許財務策劃師、核準退休顧問及壽險管理師等多項專業資格。

蔡子健曾表示，藝人轉型做保險未必有優勢，甚至有客戶笑問：「攝影機收埋喺邊？」然而，憑著努力他成功轉型，並成為客席講師，與學生分享心得。

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蔡子健轉行｜娶外科醫生英國誕下3子女

至於家庭生活方面，蔡子健於2015年2月迎娶任職外科醫生的女友Ava So，翌年，Ava在英國誕下一子，及至2019年9月，她再於英國誕下雙胞胎女兒，蔡子健成為三孩之父。

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