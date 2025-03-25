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凍齡女神｜42歲彭于晏前緋聞女友現身金鐘　外表超凍齡獲網民激讚：靚到咩咁

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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有網民偶遇台灣女星張鈞甯現身金鐘，其凍齡外表獲激讚。

【張鈞甯／彭于晏／偶遇／凍齡】現年42歲的台灣女星張鈞甯，曾與「男神」彭于晏傳過緋聞，近年她轉往內地發展，參演《武媚娘傳奇》、《如懿傳》等多套劇集為人熟悉。近日就有網民分享在金鐘偶遇張鈞甯的經歷，雖然打扮低調，但仍難掩星味，凍齡外表更獲大讚「靚到咩咁」。

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張鈞甯前往內地發展後，憑《武媚娘傳奇》、《少年四大名捕》、《如懿傳》以及網劇《唐人街探案》系列等多部作品打響名堂，去年與吳鎮宇主演的新片《默殺》在上映頭3日，便已成功累積逾一億人民幣票房，人氣極高。而她最近又回歸台劇，與越南影帝連炳發合作醫療劇《化外之醫》，播出後亦獲得不少好評。除了演技備受肯定之外，張鈞甯亦以漂亮的外表和清新脫俗的氣質聞名，更被網民封為「古代第一美人」。

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凍齡女神｜低調現身金鐘被偶遇

日前張鈞甯現身香港太古廣場，就碰巧被網民偶遇，並上載影片。樓主在社交平台小紅書上以「啊啊啊啊！香港太古廣場偶遇張鈞甯！」為題，並激動寫道：「誰懂在太古廣場偶遇張鈞甯！直接美哭我了！猶豫要不要搭話，結果她主動微笑點頭超有愛。」從影片中可見，張鈞甯放下長髮，身穿白色上衣配搭黑色外套，下身穿上一條淺色闊腳牛仔褲，雖然打扮低調但仍難掩明星氣質。原本獨自一人在逛的她，在看到網民的鏡頭後大方點頭微笑，更揮手打招呼，盡顯友善一面。

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而影片發布後也成功引起其他網民注意，不少人留言大讚張鈞甯「靚到咩咁」、「氣質好好」、「好有禮貌」、「有星味」、「親親和力爆表」。

凍齡女神｜超級敏感肌靠飲湯養顏

張鈞甯不時在社交平台上載素顏照，大晒零暇緊緻美肌，令人好奇她的保養之道。對此，她就曾表示自己注重食補，更會親自下廚煲美容養顏湯水。

有「自然美人」之稱的張鈞甯，原來膚質屬超級敏感肌！所以她盡量不吃加工食品和味精，祟尚無添加的飲食方式，盡量吃得簡單精淡。每天早餐她都會以紅豆茯苓蓮子湯作早餐。　

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    用湯水保持好氣色

    紅豆湯食譜

    • 食材：紅豆、茯苓、蓮子和紅棗
    • 每天早上吃，吃之前再放一把枸杞

    「茯苓可以替代薏仁，一樣可以美白和利尿，但不會像薏仁這麼寒。」調理氣色自然漂亮，鈞甯表示此湯可以補血美容，同時又能美白。此外，她亦會煲銀耳湯，即使到外地工作，也會自備工具烹調。

    桃膠皂角米銀耳湯食譜

    • 食材：皂角米、銀耳、桃膠和紅棗
    • 銀耳和皂角米一起熬煮，會有很多膠原蛋白

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