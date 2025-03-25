公立醫院收費改革｜設每人每年收費上限1萬　急症室加價收400元兩類人豁免

▲ 醫務衞生局今日公布公營醫療服務收費改革的詳情。（曾耀輝攝）

【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革的詳情。

醫務衞生局局長盧寵茂指，今次改革有5個原則，包括改革所得全數投放公營醫療，擴展提升共付機制，並扭轉現時「輕症平、重症貴」、「小病高資助、大病要自費」的結構失衡，資源錯配現象；加強對「貧、急、重、危」病人保障，減少浪費；以及維持９成整體公營醫療資助率。

考慮到市民負擔能力，改革分階段五年內達致目標。今次公布第一階段調整將於2026年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

醫管局表示，為從系統角度改革資助架構，按不同公營醫療服務釐定政府資助水平和市民共付比例，理順住院、急症室及門診各層級服務的相對需求求，其中急症室將上調收費。醫管局行政總裁高拔陞宣布，急症室收費將由現時 180元改為400元，一類危殆及二類危急病人豁免收費，以體現急症室的功能，讓資源能夠更好運用在這些病人身上。

此外，為減少濫用，當局會引入按項共付概念，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階（例如超聲波）及高端項目（例如𥔵力共振）收費為50元至500元不等，資助仍高達9成，基礎服務維持免費。

另外，亦會調整標準藥物收費及數量，專科門診及家庭醫學門診標準藥費每項藥物20元及5元，每次最多4星期。而病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物則維持免費。

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收費上限每人每年1萬元

當局增設全年收費水平，每人每年1萬元收費上限，適用於自費藥械以外所有收費項目，預料7萬名因病情需經常使用醫院服務的重病病人受惠。

同時設優化費用減免機制，放寬申請資格及涵蓋範圍及期限，預計合資格受惠人數由現時30萬增至約140萬。

▲ （曾耀輝攝）

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