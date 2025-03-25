公立醫院收費改革｜設每人每年收費上限1萬 急症室加價收400元兩類人豁免【附新收費表】
發布時間： 3 小時前
最後更新： 42 分鐘前
【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革的詳情。
醫務衞生局局長盧寵茂指，今次改革有5個原則，包括改革所得全數投放公營醫療，擴展提升共付機制，並扭轉現時「輕症平、重症貴」、「小病高資助、大病要自費」的結構失衡，資源錯配現象；加強對「貧、急、重、危」病人保障，減少浪費；以及維持９成整體公營醫療資助率。
考慮到市民負擔能力，改革分階段五年內達致目標。今次公布第一階段調整將於2026年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。
醫管局表示，為從系統角度改革資助架構，按不同公營醫療服務釐定政府資助水平和市民共付比例，理順住院、急症室及門診各層級服務的相對需求求，其中急症室將上調收費。醫管局行政總裁高拔陞宣布，急症室收費將由現時 180元改為400元，一類危殆及二類危急病人豁免收費，以體現急症室的功能，讓資源能夠更好運用在這些病人身上。
此外，為減少濫用，當局會引入按項共付概念，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階（例如超聲波）及高端項目（例如𥔵力共振）收費為50元至500元不等，資助仍高達9成，基礎服務維持免費。
另外，亦會調整標準藥物收費及數量，專科門診及家庭醫學門診標準藥費每項藥物20元及5元，每次最多4星期。而病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物則維持免費。
收費上限每人每年1萬元
當局增設全年收費水平，每人每年1萬元收費上限，適用於自費藥械以外所有收費項目，預料7萬名因病情需經常使用醫院服務的重病病人受惠。
同時設優化費用減免機制，放寬申請資格及涵蓋範圍及期限，預計合資格受惠人數由現時30萬增至約140萬。
公立醫院收費改革｜
|收費項目
|現時收費
|新收費
|急症室
|180元
|400元
（一類危殆、二類危急病人：免費）
|急症病床
|入院費75元
住院費每天120元
住院費每天300元
|療養、復康、護養
及精神科病床
|每天100元
|每天200元
|日間程序及護理
|NA
每張病床每天250元
|日間醫院（老人科、復康）
|老人科：60元
復康：55元
|100元
|社康護理服務（普通科）、社區專職醫療服務
|80元
|100元
|精神科日間醫院及社康護理服務
|60元
|免費
|專科門診（包括專職醫療診所）
|首次：135元
覆診：80元
藥物：每項15元
|250元
藥物：每項20元
（最多4星期）
|病理檢驗服務（適用於專科門診）
|NA
|進階項目：50元
高端項目：200元
|非緊急放射造影服務
|NA
|進階項目：250元
高端項目：500元
|家庭醫學門診服務
|NA
|150元
藥物：每項5元
（最多4星期）
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