公立醫院收費改革｜設每人每年收費上限1萬　急症室加價收400元兩類人豁免【附新收費表】

▲ 公立醫院收費改革。

【醫務衞生局 / 公立醫院 / 急症室】醫務衞生局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革的詳情。

醫務衞生局局長盧寵茂指，今次改革有5個原則，包括改革所得全數投放公營醫療，擴展提升共付機制，並扭轉現時「輕症平、重症貴」、「小病高資助、大病要自費」的結構失衡，資源錯配現象；加強對「貧、急、重、危」病人保障，減少浪費；以及維持９成整體公營醫療資助率。

考慮到市民負擔能力，改革分階段五年內達致目標。今次公布第一階段調整將於2026年推行，及後每兩年按既有機制檢討收費水平。

▲ 醫務衞生局今日公布公營醫療服務收費改革的詳情。（曾耀輝攝）

醫管局表示，為從系統角度改革資助架構，按不同公營醫療服務釐定政府資助水平和市民共付比例，理順住院、急症室及門診各層級服務的相對需求求，其中急症室將上調收費。醫管局行政總裁高拔陞宣布，急症室收費將由現時 180元改為400元，一類危殆及二類危急病人豁免收費，以體現急症室的功能，讓資源能夠更好運用在這些病人身上。

此外，為減少濫用，當局會引入按項共付概念，非緊急放射診斷及病理檢驗服務，進階（例如超聲波）及高端項目（例如𥔵力共振）收費為50元至500元不等，資助仍高達9成，基礎服務維持免費。

另外，亦會調整標準藥物收費及數量，專科門診及家庭醫學門診標準藥費每項藥物20元及5元，每次最多4星期。而病人住院期間和急症室病人的緊急放射診斷、病理檢驗和藥物則維持免費。

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收費上限每人每年1萬元

當局增設全年收費水平，每人每年1萬元收費上限，適用於自費藥械以外所有收費項目，預料7萬名因病情需經常使用醫院服務的重病病人受惠。

同時設優化費用減免機制，放寬申請資格及涵蓋範圍及期限，預計合資格受惠人數由現時30萬增至約140萬。

公立醫院收費改革｜

收費項目 現時收費 新收費 急症室 180元 400元

（一類危殆、二類危急病人：免費） 急症病床 入院費75元

住院費每天120元

住院費每天300元 療養、復康、護養

及精神科病床 每天100元 每天200元 日間程序及護理 NA

每張病床每天250元 日間醫院（老人科、復康） 老人科：60元

復康：55元 100元 社康護理服務（普通科）、社區專職醫療服務 80元 100元 精神科日間醫院及社康護理服務 60元 免費 專科門診（包括專職醫療診所） 首次：135元

覆診：80元

藥物：每項15元 250元

藥物：每項20元

（最多4星期） 病理檢驗服務（適用於專科門診） NA 進階項目：50元

高端項目：200元 非緊急放射造影服務 NA 進階項目：250元

高端項目：500元 家庭醫學門診服務 NA 150元

藥物：每項5元

（最多4星期）

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