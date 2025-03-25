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KO脂肪肝｜改變1個飲食習慣有效改善脂肪肝　研究證4個月脂肪大減40%

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【脂肪肝／肝病／內臟脂肪／抗性澱粉／減肥】脂肪肝是最常見的慢性肝病之一，可進一步惡化為肝炎或肝癌。如能及早發現，情況大都可以逆轉。台灣減重醫生蕭捷健引用研究指出，只需將主食改成「一種澱粉」，便能有效改善脂肪肝，4個月後肝臟的三酸甘油酯可減少40%，體重也能減5公斤。

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減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁上發文指出，皮下脂肪只是不好看，但內臟脂肪，特別是脂肪肝，會導致慢性肝炎、糖尿病，甚至與全身性發炎有關。脂肪肝可視為心血管疾病的重要根源之一，而目前尚無有效的藥物，因此改善脂肪肝也是減重的主要目標之一。

改善脂肪肝｜體重及三酸甘油酯均減少

蕭捷健提到，根據2023年9月發表於《Cell Metabolism》期刊的一項研究，研究人員分析了200名脂肪肝患者，將其分為兩組：一組每天攝取抗性澱粉，另一組則攝取相同熱量的非抗性玉米澱粉。結果顯示，4個月後，攝取一般澱粉的組別脂肪肝的嚴重程度幾乎沒有變化，體重也未見顯著改變，而攝取抗性澱粉的組別，脂肪肝的嚴重程度從24改善至13，三酸甘油酯水平降低近40％，體重則從平均83公斤降至78公斤。

蕭捷健強調，除了改善脂肪肝和體重外，體脂肪也有所下降。研究人員特別指出，脂肪肝的改善並非僅因體重減輕。即使體重未減，抗性澱粉仍能改善脂肪肝的嚴重性，主要是因為它能緩解腸道的慢性發炎，並在腸肝軸上與腸道菌、脂多醣（LPS）及短鏈脂肪酸等共同發揮重要作用。

改善脂肪肝｜抗性澱粉的3大好處

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  • 血糖吸收緩慢，脂肪不易累積：
    攝取抗性澱粉時，身體會緩慢吸收，血糖不會迅速升高，反而會逐漸轉化為糖原儲存在肌肉中，減少內臟脂肪的堆積。

  • 減少腸道發炎，促進腸肝健康：
    抗性澱粉可以幫助降低腸道發炎和脂多醣的生成。當腸道發炎減少時，肝臟的發炎反應和壓力也會隨之降低，使脂肪肝得到改善。

  • 減少熱量吸收：
    用抗性澱粉替代部分精緻澱粉可增加飽足感，並降低部分熱量吸收。需要注意的是，通過降溫增加的抗性澱粉含量通常有限，應多選擇富含抗性澱粉的食物。此外，抗性澱粉在加熱後會減少。

5種抗性澱粉食物

蕭捷健表示，以下5種食物均含有豐富的抗性澱粉。

  • 番薯
  • 隔夜燕麥
  • 糙米
  • 綠香蕉
  • 綠豆、黑豆、扁豆等豆類

同場加映｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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資料來源：減重醫生蕭捷健

更多相關內容：

脂肪肝迷思｜食油膩嘢導致患脂肪肝？ 醫生拆解3大常見迷思揭1飲食習慣惹禍

脂肪肝飲食｜營養師推介12大護肝食物　防癌護心兼逆轉脂肪肝

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