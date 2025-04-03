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香港消費︱內地女西貢遇「海鮮刺客」　總計$1319更有三宗罪

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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內地客西貢遇「海鮮刺客」，花費$XXXX更細數三宗罪：避雷！

【小紅書 / 西貢 / 高價海鮮】近日，一內地女生在西貢某知名海鮮菜館遭遇「海鮮刺客」，在平日裡點了三種海鮮，收費高達$1319。在食用中，還經歷了諸多不快，令她在小紅書上發帖曝光，呼籲網友「避雷」此店。

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該女一行人為避開週末人流，在平日前往西貢，想要體驗經典TVB劇集裡出名的海鮮。幾番尋找，選擇了一家本地海鮮菜館。在一開始的介紹中，呈現的價格和碼頭小船上售賣的基本一致。「千挑萬選還是被海鮮刺客刺中了」，飯後她評價道，並將之和觀塘的海鮮對比，認為此店屬實不合理。

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香港消費︱蟶子皇數目不符

蟶子皇是最先上桌的菜，竟明晃晃地「偷工減料」。女生點的多達10條，但盤中只有7條。察覺到不對勁之後，他們喚來店員詢問，對方淡定聲稱是上錯了菜，隨後從廚房中又端來缺的3條。如此烏龍，令食客已大感不快。

香港消費︱三碗白飯均夾生

海鮮數目不對之後，主食環節更是讓人大跌眼鏡。女生原本點了三碗白飯，每碗單價16元，不料如此基礎的食材竟也低於正常標準，「全是夾生」。服務員對此也沒有道歉，而是為她們換來了「蛋白炒飯」。豈料這盤「迷你」分量，根本難同三碗米飯相比。

香港消費︱加工費無中生有

到了最後的收費環節，離譜加工費再次引發食客嚴重不滿。蟶子皇、魚、皮皮蝦三式海鮮，均為店裡售賣，而非外帶食材，收取的加工費高達270元。對此，女生深感氣憤。因為「從服務員幫我們介紹海鮮到入座、上菜、吃完結帳，每日告知過還有加工費這麼一說」，如此的「幽靈收費」，讓人不快。如此體驗下來，食客直呼「避雷」。作為一家海鮮菜館，魚蝦質素一般，服務不當，甚至存在欺瞞行為。

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香港消費︱網友評論不一

評論區不少網友分享了同樣「慘痛」的經歷。「西貢宰客已經幾十年」、「這家我去過也被宰了」，部分人認為該處同類餐飲店有不少肆意要價的現象，很難分辨規避。

但同時也有人提出質疑，覺得如此收取加工費是合理現象，「除非是連鎖店，否則每間酒樓吃海鮮也要加工費吧」。至於加工費的價格，有人認為處理三種海鮮合計270元屬於可以接受的範疇，「我們上次在西貢吃海鮮加工費每一樣都100多至300多」。

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