家居安全丨8歲女被鉛筆刺傷　3個月後突患慢性骨髓炎醫檢查驚揭真相

【家居意外/家居安全】一名女童在家獨自玩耍時，不慎被鉛筆誤刺傷腳底，竟令她患上慢性骨髓炎。主診醫生發現原來鉛筆芯嵌在女孩的內踝竇道深部，於是即時進行高難度手術取出異物，女孩病情終不再惡化，正慢慢恢復過來。

最新影片推介

據內地媒體《長沙晚報》報道，內地長沙一名8歲女童彤彤（化名）3個月前獨自在沙發上玩耍，不慎被鉛筆刺傷左側腳底，即時在當地醫院進行清劊抗感染治療後，腳底的傷口亦逐漸痊癒。

然而，過了一段時間，彤彤左腳踝內側突然出現紅腫包塊，只要一壓就感到痛，即使反覆換藥亦未見好轉，傷口持續出血，她的母親只好將女兒帶到湖南省兒童醫院骨科檢查。

▲ 經過X光、電腦斷層掃描、磁力共振掃描等檢查，終發現女童腳跟骨存在2個長條狀致密異物影，確診患上左跟骨慢性骨髓炎。(網上圖片)

經過X光、電腦斷層掃描、磁力共振掃描等檢查，終發現女童腳跟骨存在2個長條狀致密異物影，確診患上左跟骨慢性骨髓炎。此外，足跟部有異物殘留，其母才察覺女兒當時說不見的鉛筆原來是留在她的腳裡。骨科創傷團隊於是為為彤彤進行全身麻醉手術，並發現嵌在彤彤內踝竇道深部的黑色鉛筆芯，貫穿了脛後神經血管束。

當牽開重要血管神經後，醫生還在深處發現1截3厘米長的完整鉛筆。骨科團隊在保護神經血管的前提下，完整取出2處異物，並徹底清除炎性壞死組織。目前彤彤正在接受個體化抗感染方案。

湖南省兒童醫院骨科主任醫師伍江雁表示，女童手術難度不小，因為異物位置深，探查定位困難，且毗鄰神經血管，手術期間極易損傷血管神經，且手術後還要避免感染，預防骨骼畸形和肢體縮短等併發症。

醫生:家長需認識出血和傷口的處理方法

醫生提醒，低齡兒童使用文具時，家長需全程陪同，及時糾正危險動作。當意外發生時，科學處理是關鍵。當發生刺傷或割傷時，應立即安撫孩子情緒，即刻用生理鹽水或清水沖洗傷口，碘酒局部消毒，用乾淨紗布包紮，並應第一時間看醫生作進一步驗查。

孩子生性活潑好動，好奇心強，時常跌跌踫踫，身體不時出現損傷亦在所難免。創傷會令皮膚破損形成傷口，血液經由傷口流出體外，稱為外出血。嚴重的出血會由於失血過多導致休克丶虛脫甚至死亡，所以家長不能掉以輕心。家長認識出血和傷口的處理方法，及時作出適切的護理，對孩子日後傷口癒合有很大幫助。

據醫務衛生局《兒童健康攻略-外出血及割傷》指引，若孩子在家發生意外，可先進行以下護理：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關新聞:

家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆 醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】

【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷 4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】