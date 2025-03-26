半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教

▲ 到半山過億獨立屋家庭做家教，港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教。

【家教 / 教育 / 半山 / 獨立屋】除了日常到學校上堂外，不少家庭課後還會為小孩請家教輔導功課；然而，家教與學生、家長間的相處未必都很融洽。

近日，有家教在Threads發帖，分享日前到半山1處過億獨立屋家庭試堂的經歷，細數與學生、家庭女主人及秘書間存在3大問題，直言：「有一種家庭，再高的offer我都唔會教」。

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半山家教｜細數當事家庭3大問題 拒絕繼續當家教

樓主日前經當事家庭的秘書通知，前去「半山過億獨立屋」給學生試堂，相信是因為對方住址於交通而言較為不便，樓主表示「通常呢類家庭會安排司機接我去，或者額外俾交通錢，但佢冇」。

▲ 港女細數當事家庭3大問題，拒絕繼續當家教。（《開心速遞》劇照）

隨後，樓主進到當事學生家中，直言被屋內「土豪裝修嚇親」，而見到學生家長時「呆了，我以為係屋企的阿姨」，「正常第一次見老師或客人都會簡單打扮一下（特別如果係闊太）」，樓主認為自己並未受到尊重。

試完堂後，樓主表示學生是「不甚上進的青年」，她向學生詢問在校所學知識及掌握情況，對方「咩都話唔知，唔清楚」；落堂後，秘書又要求她寫關於對學生的觀察及分析報告。

半山家教｜遲到7分鐘扣3位數學費

最後，樓主與秘書計算學費時，秘書表示由於當日她遲到7分鐘，要從學費中扣除「$XXX」；樓主解釋稱，由於路上交通不便故遲到些許，但也因此延長時間落堂；秘書聞言表示會將此事與女主人反應。

相信樓主此時已不想做過多糾纏，遂告知秘書：「算啦，你照過呢個數俾喎，麻煩幫我同X太講，我覺得自己舞台適合教佢小朋友，thank you！」，事後她總結道，「裝修反映父母，父母反映家教，家教反映學生」。

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半山家教｜網民反應兩極：認同vs有咩問題

網民了解此事後反應兩極，一部分人表示認同樓主，「所以好多暴發戶會俾人側目喺因為佢哋獨特嘅價值觀同處事方式」、「講得好啱，生咗唔教，又唔肯畀錢人教，不如算啦」、「我以前老闆就是這種人……」、「有錢佬不意外，越有錢通常都越孤寒」、「仲要寫報告，係咪傻㗎」、「7分鐘扣三位數？」。

不過，亦有人覺得樓主當事家庭並未有錯，反問樓主「家長有咩問題？」，「成篇嘢都講唔到有咩問題，點解要assume包車費based on 住咩屋？點解喺自己屋企要打扮好嚟見你？點解學生唔可以唔上進？識嘅就唔係你教啦」、「冇安排司機接送/交通錢，唔覺得有咩問題，覺得遠可以唔接，土豪裝修，個人喜好，亦唔覺得有咩問題」、「喺自己屋企特登為咗你無啦啦打扮下咪仲奇怪」、「你做嘢遲到係你個人唔專業」。

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