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校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 37 分鐘前

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校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

【聖公會聖十架小學/九龍城區/34校網】能夠凝聚一群家長，時刻記掛參與學校活動是不容易的事，在聖公會聖十架小學就可感受到。學校將小食部改建成廚房，除為家長打造聚腳點，更會定期舉辦親子廚藝班、每逢節日家長烹煮小食供師生共享，整個校園均被和睦氣氛包圍。

聖十架小學｜遷入啟德新校舍10周年

位於啟德機場舊址、啟晴邨內的聖公會聖十架小學，屬九龍城區34校網，是一所資助學校。前身為聖公會靜山小學及聖公會日修小學，兩校於2015/16學年合併，遷入啟德新校舍，改名聖公會聖十架小學。現任校長陳頌康曾任日修小學校長，見證著學校的發展變遷，「希望學生愉快學習，投入校園生活，同時讓家長多參與各項活動，團結家校合作」。

陳校長主張組織不同的校外參觀，在校外展開學習活動，豐富學生學習經歷。（陳慧安攝）

聖十架小學｜小食部改建廚房

聖十架小學鼓勵學生自備健康小食回校，提倡小息時與同學做運動、散步談天，取代排隊購買不健康零食的習慣，因此學校5年前將地下的小食部改建成大型廚房，

除了在常識科、英文科用作教學，亦可讓家長義工有聚腳點，舉辦更多親子活動、親子廚藝班，在不同節日派發由家長製作的美食，讓師生共享，令大家融入學校大家庭。

陳校長接受TOPick專訪時表示，為令學生減壓和提升幸福感，二年級學生有「我是小農夫活動」，學校將天台打造成菜園，給機會學生親手種植蔬菜，學習生命循環過程，享受種植樂趣，「了解活動目的、流程、注意事項，由老師、家長義工帶領學生撒種、澆水及除草，填寫紀錄冊，當生菜、小白菜、紅莧菜等收成時，家長義工在廚房煮熟，分給他們在午餐時品嚐」。

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家教會主席葉小姐說，除了親子廚房、協助種植，午膳時間、陸運會活動家長義工都會出動，「每逢星期五家長義工會聚在一起，參與家長加油站和心靈工房聚會，大家坐下來聊聊天，互相支持」。的確，記者在訪問當天，遇到三五名家長正在閒聊聚會，有講有笑，感受到家長在學校也可以暢所欲言的自由。

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聖十架小學｜4年級學生留校過夜　體驗凍水沖涼

除了小農夫活動，四年級學生亦可參與生命教育營活動，全級學生在學校留宿一晚。

學校不能為學生提供熱水洗澡，他們要一嘗過冷河的滋味，在家長義工的指導下，學習自行洗碗、摺被、玩信任遊戲，讓他們發掘自我潛能、學會自理、肯定自我價值。

陳校長認為，現今的小孩需要鍛鍊意志，認識自己同時，要欣賞和接納別人的長處及特質，愛人如己，活動過程中能讓他們提升自尊感，同學之間互相認識，體現團隊合作精神。

學校的專題研習以航空為主題，全校學生共同探究與航空相關活動。（陳慧安攝）

聖十架小學｜位處舊啟德機場　開設飛行課程

教育局將於9月新學年，在小一和小四學生推行人文科和科學科，逐步取代常識科。聖十架小學今年已率先試行新科，當中校本Steam課程以科學科為主，低年級關注生活中常見的現象和事物，高年級從自然現象變化發掘課題，為解決生活問題進行設計和創作。

因應校舍地理位置座落舊啟德機場，學校的專題研習以航空為主題，全校學生共同探究與航空相關活動，包括航空遊樂場、設計降落傘、紙飛機、熱氣球、滑翔機、水火箭及回收艙等。

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而在低年級學生的多元智能課引入了航空主題學習，認識啟德社區歷史、航空小製作、設計飛機塗裝、航空業小知識等主題，「課後活動時段訓練學生深入了解飛行原理、基礎駕駛訓練、儀表度數、航空氣象、香港地理、世界名勝、生涯規劃等範疇」。

陳校長希望，裝備學生成為21世紀主人翁，培養學生探究精神、發展學生「學會學習」的能力，透過手腦並用的多元化學習經歷、解決問題的過程，培養學生的創造力。

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學校基本資訊
地區、校網九龍城區、34校網
創辦年份2015年
學校類別資助
學生性別男女
辦學團體聖公宗（香港）小學監理委員會有限公司
宗教基督教
學校設施
課室30
禮堂1
操場1
圖書館1
特別室
  • 智能閱讀角
  • 學生活動中心
  • 校園電視台
  • 十架廚藝中心
  • 多用途室
  • 聖經花園
  • 戶外教室
  • 跑道
  • 農耕地
  • 蝴蝶園
學校聯絡方式
地址九龍九龍城沐虹街9號
電話2320 4931
網址聖公會聖十架小學

位於九龍城沐虹街9號的聖公會聖十架小學，各級開設5班，其中小一全年設3次考試。（陳慧安攝）

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