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抗病勇士｜27歲女罹「不死癌症」　日打3份工賺錢醫病賭上25%手術成功率

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 14 分鐘前

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【不死癌症／慢性骨髓炎／敗血症／細菌感染】不向命運低頭！浙江一名27歲少女李菜菜，於2019年確診有俗稱「不死癌症」的慢性骨髓炎，病情惡化導致雙腿癱瘓。面對15萬元人民幣（約16.5萬港元）醫療費及僅25%成功率的手術，李菜菜選擇輪椅代步、日打3份工，為自己拚一個新生的希望。期間她更透過拍片紀錄抗病歷程，以激勵網友。今年，她以「賭命式決心」接受手術，奇蹟康復後不僅重新行走，更成功購入新居，重啟新生。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

抗病勇士｜癱瘓後日做3工　輪椅拍片傳遞正能量

據《新浪熱點》報道，李菜菜於2019年確診慢性骨髓炎後，因骨髓嚴重感染喪失行動能力，期間她先後進行了4次手術，醫療團隊評估需進行高風險清創手術，成功率僅25%，且術後情況並不可逆，一旦失敗便需要終身坐輪椅。即使如此，她仍鼓起勇氣，決定賭上一鋪。

由於與家人關係不好，李菜菜患病後一直獨力面對一切，為籌措手術費，她每日清晨5點起床，輪椅代步從事客服、手工代工、夜市擺攤3份工作，深夜返家後剪輯抗病短片，記錄治療點滴與復健過程，影片累積逾百萬觀看，網友讚其「鋼鐵菜」。

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抗病勇士｜25%成功率手術成功　從輪椅站起購新房

歷經4年積蓄與心理建設，李菜菜今年初接受手術，醫療團隊清除壞死骨髓，並重建骨骼結構。術後3個月，她從輪椅站起踏出第一步，如今已能正常行走。康復後她更用積蓄購入人生首間公寓，哽咽道：

這場賭注我贏了！這是我的這後一次手術，一切都結束了。

近日李菜菜分享最新近況，目前已回歸正常生活的，開始整理購入的公寓，平日亦經常於個人社交平台分享自己經營網店、自媒體賺錢的經歷，希望可幫助像她過去一般，身陷困境的網民。

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慢性骨髓炎｜又被稱為「不死癌症」？醫生：嚴重恐截肢

慢性骨髓炎因細菌侵蝕骨骼組織，患者需反覆清創且復發率高，被醫界稱為「不死的癌症」。醫師指出，若未及時治療，恐引發敗血症或被迫截肢。李菜菜的主治醫師坦言：「她展現的求生意志，是手術成功的關鍵因素之一。」

李菜菜的故事在中國社群引發熱議，網友湧入其頻道留言：「妳是真正的生命戰士！」她回應將持續分享復健日常，鼓勵病友永不放棄。

慢性骨髓炎｜細菌「被困」手指內部後果嚴重

李醫生解釋指，人的口腔內存在多種細菌，部分帶有較的致病力及耐藥性，而細菌亦可能經由咬手指造成的傷口進入指頭；同時由於手指皮膚組織較緊密，傷口癒合後有可能令細菌被封閉指頭之中，引發感染而出現腫脹劇痛，如情況持續，就有可能惡化成肌腱壞死或骨髓炎。

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資料來源：新浪熱點抖音@李菜菜

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