香港網球一哥｜黃澤林揚威邁亞密網賽創香港最佳成績　男拔尖子棄哈佛史丹福入讀港大商科

▲ 黃澤林揚威邁亞密網賽創香港最佳成績，男拔尖子棄讀哈佛入港大商科。

香港網球一哥黃澤林（Coleman）周日出戰邁亞密公開賽男單次圈，以總盤數2:1爆冷淘汰了世界排名14的美國球手舒爾頓（Ben Shelton），成功晉級32強。賽後他接受訪問時，以廣東大喊：「香港網球係得嘅！」Coleman的父親、聖公會奉基小學校長黃悅明一直支持兒子打網球，望見兒子勝出，他形容如同「夢幻」。

香港網球一哥｜黃澤林闖邁阿密賽32強止步 創港網壇歷史

現時世界排名182位的黃澤林，在邁阿密大師賽64強對戰世界排名14的美國球手舒爾頓，經過2小時多的對戰，最終以7:6獲勝，淘汰對手，生涯首次打入ATP 1000級別的第三圈。賽後他接受訪問，感謝教練、父母、團隊們和一眾球迷的支持，最後更以廣當話高呼：

我覺得香港網球係得㗎，我知道未來都有更多香港網球運動員，加油！

昨晚黃澤林對戰排名比自己高93位的禾頓，以盤數1:2出局，無緣晉身16強，不過能夠打入32強已創香港網壇歷史，揚威國際。

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香港網球一哥｜爸爸指兒子以樂觀心態與高手過招

Coleman的父親、聖公會奉基小學校長黃悅明昨日（24日）在電台節目中表示，為兒子的勝出感到高興，更形容當刻如同「夢幻」。黃悅明又指自己有在觀看比賽直播，Coleman獲勝當刻與觀眾一同興奮呼喊，並表示在比賽的關鍵時刻感到相當緊張。另外，他亦表示兒子得悉要面對世界排名14的舒爾慎時，相當樂觀，抱著「未打過點知」和「可能我都可以打贏佢」的心態與高手過招。

今次比賽，全家人除了對Coleman的勝出感到開心外，更重要是能望見他的成長，未來不會有太多的長遠目標，只是希望Coleman日後能夠打好每場比賽。

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香港網球一哥｜棄哈佛史丹福讀港大 運動學業雙線發展

過往黃悅明曾接受TOPick訪問，指兒子自5歲開始打波，8、9歲開始打比賽，每日放學要提早入沙田體院練習。中學升上男拔後，出國比賽的次數增多，一年逾半時間不在香港，學業成績不太理想，不過出色的運動表現，讓他曾獲美國數十間名牌大學向他招手，包括哈佛大學、史丹福大學及普林斯頓大學等。

Coleman當時陷入「應承讀大學或做全職運動員」的抉擇，因為美國大學體育協會（NCAA）限制，代表當地大學出戰學界賽事，便不可打有獎金的職業賽事，雖然學界比賽水準同樣高，但仍不是職業水準。

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最後，Coleman獲港大邀請參加運動員入學計劃，於港大修讀修讀工商管理課程，毋須留在香港上課，也有專人跟進學業，且每年修讀的課程及年期也有彈性，讓他可以在西班牙拿度網球學校受訓，同時也可以讀書。

現時Coleman越打越出色，期望香港人或華人能在網球方面再踏一步。黃悅明對於兒子的目標，期望對兒子來說非是壓力，而是推動力，又以「打好自己」鼓勵他。

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