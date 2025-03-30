熱心長者｜女孩搭巴士八達通餘額不足　4位公公婆婆乘客湊硬幣幫忙： 幫到人自己都開心！

▲ 女孩搭巴士八達通餘額不足，4位公公婆婆乘客湊硬幣幫忙： 幫到人自己都開心！

【長者乘客 / 好人好事 / 車資】俗話說「贈人玫瑰，手留餘香」，力所能及的出手相助不僅能解他人的燃眉之急，亦可令自己開心！

近日，有女孩在Threads分享自己遇到的好人好事，她日前乘搭巴士時，由於忘記增值八達通，電子支付亦無法使用，而自己僅有50元紙鈔，無法支付車資；有4位公公婆婆乘客無償為她湊齊硬幣，令她感動到「眼濕濕」……

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熱心長者乘客｜公公婆婆乘客湊硬幣為女孩付車資

樓主以「其實香港人真係好有愛」為題發帖，指日前她搭巴士上學，由於忘記增值八達通而無法支付車資，不巧巴士的電子支付裝置當日亦無法使用，而當日她又恰好「冇帶到裝硬幣個銀包」，只好拿出50元紙鈔。

▲ 女生搭巴士八達通餘額不足，熱心公公婆婆乘客湊硬幣幫忙。（資料圖片）

樓主拿著50元紙鈔欲詢問一旁的婆婆嘗試唱錢，但婆婆亦沒有散錢，「都係得100蚊紙幣」，這令她當時一度手足無措；一籌莫展之際，有3名公公婆婆突然出聲道：「我哋一齊畀（錢）啦」，說完便各自從銀包中拿出硬幣，湊夠車費給樓主。

熱心長者乘客｜女孩兩度鞠躬致謝

樓主對此十分感動，想將自己的50元紙鈔給出手相助的公公婆婆們，但「唔知可以點樣分」，而他們亦不肯收，表示「唔緊要」。她向幾人鞠躬致謝後，站到車廂角落時還聽見幾人講話：「幫到人，自己都開心！」聽到這話，令樓主「眼濕濕」；下車時她再次向幾人鞠躬，而公公婆婆笑臉相迎「叫我快啲返學」。

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熱心長者乘客｜網民：人間有愛！

網民紛紛讚好此事，認為十分暖心，「你好有禮貌好識感恩！俾咗係我幫到你都會好開心」、「人哋幫你，下次幫返人，傳承愛心」、「人間有愛」、「你真係好有禮貌好有愛，抵幫」、「婆婆講得啱吖，幫到人自己都開心，祝幾位婆婆開心健康」，不過有網民分享自己的經歷，似乎就沒這麼幸運，「我上幾個禮拜搭小巴冇帶八達通，cash爭1毫子，成架車得三個人都冇cash，跟住我俾人趕咗落車」。

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