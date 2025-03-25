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網購優惠｜淘寶「新勢力週」4大優惠　精選商品85折起／買滿¥200減¥30

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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淘寶「新勢力週」4大優惠，精選商品85折起、買滿¥200減¥30。

網購平台淘寶（Taobao）推出「新勢力週」，即日起至3月28日推出4大購物優惠，包括官方立減商品85折起，天貓跨店每買滿¥200減¥30，多買多減不設上限！用戶若使用Alipay HK支付，最多更可再慳¥38。場內大量服飾品牌可供選擇，不妨趁換季時間，幫自己轉個新形象。

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淘寶優惠｜4大最新優惠 買滿¥200減¥30

網購平台淘寶宣布即日至3月28日推出「新勢力週」，當中包括4大優惠：

  • 官方立減商品85折起，而新勢力周服飾品牌團，購滿¥98元起即可享再減優惠，最高可減¥40。
  • 淘寶天貓跨店每買滿¥200減¥30，多買多減，不設上限。
  • 新用戶首次下單，可享¥50優惠
  • 88VIP用戶更享有5張專屬消費券，優惠高達¥180，其他用戶有驚喜紅包。

淘寶優惠｜Alipay HK付款折上折 即睇優惠碼

購物時使用Alipay HK付款，消費滿¥188，使用優惠碼「18ALIPAY」，即減¥18，而消費滿¥388，使用優惠碼「38ALIPAY」，更可減高達¥38，即時享有額外折上折優惠。

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淘寶【新勢力週】

日期：即日至3月28日

優惠：官方立減商品85折起

        淘寶天貓跨店每買滿¥ 200減¥ 30，多買多減不設上限！

        新用戶首次下單享¥50優惠

        88VIP用戶有消費券，其他用戶有驚喜紅包！

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