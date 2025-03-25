精英運動員｜黃澤林父親：調整機制給予家長重要訊息　鼓勵放手讓子女追夢

▲ 香港網球一哥黃澤林昨在美國邁阿密網球公開賽躋身64強。（黃澤林instagram截圖）

政府昨日（24日）公布檢討精英訓練資助評核準則和資助機制，桌球和網球未來兩年維持在A級項目。身兼小學校長的香港網球一哥黃澤林父親黃悅明指，感受到當局對運動員的支持，認為是次檢討給予家長重要訊息，鼓勵他們放手讓子女追尋目標。

黃父：體院是培養運動員的「好溫床」

黃悅明指，項目保持A級除了金錢上的資助外，運動員可以獲體院提供的訓練和支援，包括訓練場地、教練、物理治療和住宿等，對部分未於世界賽事獲較前排名的運動員來説，是很好的「溫床」，對培養接班的運動員，及本港網球發展很有幫助。

他又指，網球運動的培訓及比賽的花費大，運動員在爭取排名上的壓力亦不少，政府幫忙紓緩財政壓力， 可以大大幫助到運動員。

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冀兒子起示範作用 調整資助機制令運動員路「冇咁難行」

身兼小學校長的黃悅明說，是次調整表明政府對推動體育發展有很大進步，亦給予家長重要訊息，「我哋細個嘅年代，邊有人唔讀書去做運動員？」而兒子黃澤林成為全職運動員時，暫時放下學業亦是大膽想法。他指兒子「行緊一條香港人冇行過嘅路」，期望他的經歷能起示範作用，鼓勵運動員發揮潛能。

黃指出，各運動的總會除了在精英培訓下工夫外，亦着眼基層培訓，令「梯隊」越來越進步。隨着政府在各方面加強對運動項目支持，家長可嘗試放手，讓子女追尋目標。他續指，子女追求夢想、發揮潛能，作為家長一定會盡量支持，惟途中或會遇上障礙。現時政府調整資助機制，相信會令運動員的路「冇咁難行」。

新機制加入網球世界賽事如四大滿貫、台維斯盃、金夫人盃等大賽，如果進入頭三名則可達標。黃悅明坦言，調整後的要求仍然難達到，加入四大滿貫「唔會令到件事幫到好多」，但對運動員來説可以是一個努力的目標。

他舉例指，兒子黃澤林昨在美國邁阿密網球公開賽躋身64強，是首名在1000分級別賽事獲得此成績的香港球手。他指，以往想像不到兒子可以出戰大師賽，賽後獲知名網球運動員祖高域、拿度等贊揚，更是「從來冇想像過」，相信機制可推動運動員向遙遠目標努力。

新機制將每兩年檢討一次，黃悅明認為做法合適，指機制無法一步到位，「一路行一路調整」更穩妥。又指今次檢討是踏出第一步，冀當局未來因應各項運動需要再調整。

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